Rotterdamse winkeliers hopen op steun kabinet: 'Door mondkapjesplicht ongelijk speelveld ontstaan'

Op de Lijnbaan in Rotterdam is het dragen van een mondkapje verplicht

Winkeliers in de drukke winkelgebieden in Rotterdam waar mondkapjes verplicht zijn, willen dat er een landelijke compensatieregeling voor ze komt. Ze hopen dat de gemeente Rotterdam zich in Den Haag hard gaat maken voor zo'n regeling. Volgens de winkeliers staan ze op achterstand door de lokale mondkapjesplicht. En dat is niet eerlijk, vinden ze.

De mondkapjesplicht geldt in het centrum van de stad, op Zuidplein en in Alexandrium. Vrijdag bleek dat alleen al op de Lijnbaan het bezoekersaantal met ruim een derde is teruggelopen sinds het winkelend publiek er mondkapjes op moet: "Ruim 31 procent minder in de eerste twee weken van augustus", concludeert adviesbureau RMC.

"Het is herkenbaar, maar nog steeds schrikbarend", reageert Dominique van Elsacker op de nieuwe cijfers. Zij is directeur van Urban Department Store Rotterdam. Van Elsacker stuurde afgelopen dinsdag al namens de winkeliers en vastgoedeigenaren in de drukke Rotterdamse winkelgebieden een brandbrief naar de gemeente over de enorme dip in de bezoekersaantallen.

Naar aanleiding van de brandbrief zat Van Elsacker woensdag om de tafel met locoburgemeester Wijbenga van Rotterdam. "We hebben een goed gesprek gehad. Wij wilden graag dat de pilot met de mondkapjesplicht aangepast zou worden, zodat de bezoekersaantallen weer wat zouden kunnen stijgen. Dat is helaas niet gelukt, de huidige pilot blijft tot eind augustus doorlopen."

Financiële steun vanuit Den Haag

Ook over financiële compensatie is gesproken, vertelt Van Elsacker. "Er zijn natuurlijk regelingen voor ondernemers die gedupeerd zijn door het coronavirus, maar de mondkapjesplicht creëert een ongelijk speelveld waardoor bepaalde ondernemers extra geraakt worden."

Van Elsacker: "Als de huidige regelingen daarin niet voldoen, vinden wij het niet meer dan logisch dat er ook voor die ondernemers gezorgd wordt. Wij willen dit graag landelijk onder de aandacht brengen, omdat er overal een brandhaard kan ontstaan en dit niet allemaal lokaal op te lossen is. Daarom hebben wij hulp gevraagd, zodat er een goede landelijke regeling komt voor deze ondernemers."

Met de gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt over een herstelplan via een marketingcampagne, vervolgt Van Elsacker. "We hebben gekeken naar de opstart van een campagne voor lokaal shoppen, zodat we de klanten uit onze regio weer terug halen naar alle gebieden waar de mondkapjesplicht is ingevoerd. De boodschap is wat ons betreft: kom gerust naar de stad, we zorgen hier voor elkaar en je zorgt voor jezelf door middel van een mondkapje! Je kunt hier gerust winkelen."

Uitspraken RIVM over Rotterdam

Overigens is de mondkapjesplicht op verschillende plekken in Rotterdam niet de enige reden voor het hard teruggelopen aantal bezoekers, meent Van Elsacker. "Het komt ook door de onhandige uitspraak van het RIVM van begin augustus, dat zei Rotterdam te mijden." Dat advies werd dezelfde dag alweer ingetrokken door het instituut.