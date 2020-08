Rijnmond-expert: Leon verkoopt producten voor een betere wereld

Leon startte in 2013 met een winkel voor duurzame producten. "Er waren toen weinig duurzame producten te vinden en als ze er al waren, dan waren ze vaak te duur", vertelt hij bij Radio Rijnmond. "Ik wilde graag zorgen dat deze producten bereikbaar en ook nog betaalbaar waren."

Sindsdien heeft Leon een webshop met non-food producten, zoals herbruikbare waterflessen en koffiebekers. Maar ook alternatieven voor plastic producten.

Tip

Volgens de ondernemer waren de mensen die vroeger werden aangekeken als 'geitenwollensokken-mensen', de voorlopers in duurzaamheid. "Die 'geitenwollensokken-producten' die we toen konden vinden, zijn nu algemeen goed."

Leon denkt dan ook dat het grote publiek toe is aan meer duurzame producten. Dat zie je ook in het groeiende aanbod. "Ik denk dat er in de juiste twee of drie jaar veel duurzame winkels zijn gestart."

Een tip van Leon? "Zorg dat je minder koopt en als je iets koopt, zorg dan dat het jaren mee kan. Koop gewoon geen meuk."