Cricketwedstrijd gestaakt om ongeregeldheden: 'Opmerkelijk dat dit gebeurt bij deze sport'

In Schiedam is vrijdagavond de oefenwedstrijd tussen Hermes DVS en het Rotterdamse Punjab gestaakt na ongeregeldheden.

Volgens bestuurslid Jaco van Giezen van Hermes DVS ging het heel plotseling mis. "En op een gegeven moment rende de wicketkeeper met een bat achter een van de spelers van Hermes aan", zegt het bestuurslid. "Daarop hebben de umpires meteen de wedstrijd gestaakt."

Van Giezen zegt dat spelers en bestuur van beide clubs meteen hebben ingegrepen, zodat de situatie niet verder escaleerde. "Echt complimenten naar beide ploegen", zegt het bestuurslid. "Daardoor was er ook geen sprake van een opgefokte sfeer achteraf."

Wat de agressie heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. Dat de batsman en de wicketkeeper iets tegen elkaar hebben gezegd is mogelijk, omdat de twee pal naast elkaar op het veld staan. "Ik zou het echt niet weten, maar het is een mogelijkheid", legt Van Giezen van Hermes DVS uit.

De politie is nog even komen kijken bij het terrein van Hermes DVS, maar hoefde vrijwel niets te doen. "De rust was alweer teruggekeerd, toen wij arriveerden", zegt en woordvoerder van de politie. De boosdoener was toen al vertrokken.

Van Giezen moest toegeven dat het toch wel uitzonderlijk was dat er bij de 'gentlemen-sport' cricket ongeregeldheden zijn. "Ik kan mij inderdaad niet herinneren dat zoiets als dit eerder is gebeurd", legt het bestuurslid van Hermes DVS uit. "Misschien heel lang geleden. Maar het is wel heel vervelend, voor alle betrokkenen, dat dit is gebeurd."

Cricketclub Punjab was niet voor commentaar bereikbaar.