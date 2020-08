Telefoon Dierenambulance Rotterdam staat roodgloeiend door hitte en corona

In deze coronatijden hebben tal van beroepsgroepen het een stuk drukker. Ook de medewerkers van de Dierenambulance horen daarbij. Normaal rijden ze vijf tot zes ritjes per dag. Nu zijn het er 25. Waardoor dat is, is niet helemaal duidelijk.

Chauffeur Martin werkt drie tot vier dagen in de week als vrijwilliger bij Dierenambulance Rotterdam (DAR). Hij vindt het dankbaar werk, maar baalt van de drukte: "Ik vind dit jammer. Ik rij liever niet uit. Want dat betekent dat het met de diertjes goed gaat."

Maar Martin heeft het bijzonder druk. Een duidelijke verklaring heeft hij niet. "Van de afgelopen elf dagen heb ik er tien gewerkt", zegt hij.

Volgens voorzitter Bungenaar van de Dierenambulance Rotterdam is de kans groot dat het coronavirus ook een rol speelt. "Mensen zitten thuis en gaan niet op vakantie, waardoor er meer meldingen worden geplaatst. En in coronatijd koopt iedereen ineens een huisdier. Dus dat betekent meer dierenartsbezoeken die wij ook rijden. En er gaan heel veel vissen dood door de hitte.’’

Dode vissen

De DAR heeft vele taken: dieren in problemen helpen, afgaan op incidenten, ritjes naar de dierenarts met baasjes en huisdier, ritjes naar het crematorium met overleden (huis)dieren en kadavers ruimen voor de gemeente: vooral dode vissen en vogels.

En vooral die laatsten zorgen nu voor veel extra werk. Ze hebben er zelfs een extra wagen voor in moeten zetten. Er waren al twee ambulances. De derde is nu speciaal ingezet om de kadavers op te halen. "Die twee in het veld hebben we echt nodig. En dode vissen stinken kan ik je vertellen, vandaar een extra wagen voor de kadavers’’, legt voorzitter Bungenaar uit.

Vrijwilligers op de wachtlijst

De telefoon staat bij de DAR dus geen moment stil. Een bijkomend probleem daarbij is dat het aantal vrijwilligers afneemt. Een deel van hen is afgehaakt vanwege het coronavirus. Ze zitten met z'n tweeën in een ambulance en anderhalve meter afstand houden is praktisch onmogelijk.

Er staat gelukkig wel al een aantal mensen op de wachtlijst om het team vrijwilligers te versterken. Dan zou je denken dat het probleem opgelost is, maar ook hierbij is corona een probleem. Want de nieuweling moet wel opgeleid worden. En de anderhalve meter afstand maakt dat er niet makkelijker op.

Chauffeur Martin leidt zelf nieuwe mensen op, iets waar hij veel voldoening uit haalt. "Maar nu gaat dat lastig, omdat je afstand moet houden, en dat gaat niet echt in een ambulance. We doen het wel, en zo veilig mogelijk, maar het kost veel tijd. We kunnen niet meer dan ons best doen."