Oud-voorzitter Deltalinqs Atzo Nicolaï overleden

Na een kort ziekbed is vrijdagavond oud-politicus Atzo Nicolaï (60) overleden. Hij was tot begin deze maand voorzitter van de Rotterdamse havenvereniging Deltalinqs en voorzitter van de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC).

Begin deze maand legde Nicolaï zijn taken neer bij Deltalinqs en het RPPC, omdat bij hem uitgezaaide kanker was ontdekt. Een behandeling was al niet meer mogelijk.

Nicolaï (VVD) was bewindsman in de kabinetten Balkenende I en II, eerst als staatssecretaris van Europese Zaken en vervolgens als minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij begon dit jaar in Rotterdam als voorzitter van Deltalinqs en RPPC.

"Hij kende door het COVID-19 virus een bijzondere start," liet Deltalinqs eerder deze maand weten. "Ondanks die beperkingen had hij al snel zijn draai gevonden in de Rotterdamse haven en was hij enthousiast over zijn nieuwe werkomgeving. Ook de havengemeenschap heeft hem in deze korte tijd leren kennen als een professionele en betrokken bestuurder."