Twee doden bij botsing op Goeree-Overflakkee; bestuurder aangehouden

Bij een botsing met twee auto's vrijdagavond op de Oudelandsedijk op Goeree-Overflakkee zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Eén bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Beide wagens hadden een Poolse kentekenplaat.

De twee wagens raakten elkaar op de dijk bij Dirksland. Een van de twee voertuigen kwam in de sloot terecht. De andere wagen kwam tegen een boom.

De passagier van een van de wagens overleefde de klap niet. Het andere omgekomen slachtoffer lag in het water.

Om zeker te zijn dat er niet meer mensen in de auto zaten of in het water lagen, heeft de brandweer met een speciaal team de sloot doorzocht.

Het is niet het eerste fatale ongeluk op de Oudelandsedijk dit jaar. In maart van dit jaar kwam een tiener om het leven na een eenzijdig ongeluk.