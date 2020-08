Verhuurde Antonucci: 'Nog één jaar wachten en dan vlammen bij Feyenoord'

Francesco Antonucci verkaste vorige week van AS Monaco naar Feyenoord. Nu staat hij ook weer op de Nederlandse velden. Niet in De Kuip, maar bij FC Volendam, waar hij door de Rotterdammers gestald wordt. "Nog één jaar wachten en dan vlammen bij Feyenoord", verklaart de aanvallende middenvelder.

"Zeg maar Franco", zegt de geboren Belg met Italiaanse roots. Hij speelde vrijdagavond met FC Volendam voor het eerst weer mee in het oefenduel met FC Groningen. De laatste twintig minuten mocht hij invallen. Als het aan hem ligt speelt hij in het volgende duel, voor de competitie tegen Telstar, al direct in de basis. Daarvoor trok hij na het oefenduel met Groningen alleen op het veld nog een aantal sprints.

Het tekent de absolute wil van Antonucci om het nog een seizoen bij Volendam te laten zien. Vorig seizoen werd hij door Monaco verhuurd aan de Noord-Hollanders. Trainer Wim Jonk kende hem nog uit zijn Ajax-tijd, waar Antonucci in de jeugd speelde. "Ik moet bij een club spelen die om de bovenste plaatsen speelt", zegt hij.

Geen complete speler

Om die reden koos de 21-jarige voetballer voor Volendam, boven een eventuele huurperiode bij een eredivisieclub. "Ik ben meer een speler die elke week moet winnen en de bal moet hebben. Ik ben geen speler die echt moet verdedigen. Daarom heb ik voor Volendam gekozen. We moeten dit jaar naar de eredivisie."

Antonucci beaamt dat het dit seizoen lastig was geweest om minuten bij Feyenoord te maken. "Feyenoord vindt mij een goede speler, maar nog geen complete speler", verklaart de aanvallende middenvelder.

"Natuurlijk wil iedere speler in De Kuip spelen. Ik was daar vorige week voor het eerst. Ik voelde me een beetje als een kind die zijn droom waarheid maakt. Ik moet nog een stap maken om echt een topspeler te worden."

Verbeteren

En om te vlammen moet hij nog het nodige verbeteren. "Het moet nog beter zonder bal, ik moet meer bewegen en ik moet sterker worden in de duels. Ik denk dat het Nederlands voetbal bij mij past. Het is echt een spel waar ik van houd. Altijd mooi voetbal en dat vind ik prettig."

Volgens de middenvelder is er geen scenario dat hij eerder dan volgend seizoen naar Feyenoord trekt. "Ik denk heel het seizoen bij Volendam en hen helpen te promoveren."

Bekijk hier het volledige interview met Franco Antonucci hierboven terug.