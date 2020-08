Voormalig Feyenoord-speler De Vrij onderuit in finale Europa League; hoofdrol Makkelie

Oud-Feyenoorder Stefan de Vrij heeft vrijdagavond met zijn club Internazionale de finale van de Europa League verloren. De Italianen gingen met 3-2 onderuit tegen de Spaanse club Sevilla. Danny Makkelie uit Dordrecht was de scheidsrechter in deze finale.

In een levendige en leuke eerste helft gaf Makkelie al snel een strafschop aan Internazionale. De Dordtenaar koos er niet voor om een rode kaart aan Sevilla-speler Diego Carlos te geven, vanwege het neerhalen van de ogenschijnlijk doorgebroken Romelu Lukaku. De Belg benutte in de vijfde minuut de strafschop voor Internazionale (0-1).

Vervolgens was het Oranje Boven bij Sevilla. Landgenoot Luuk de Jong kopte tweemaal fraai raak voor de Spanjaarden, waarna Sevilla met 2-1 leidde tegen Internazionale. De Italianen kwamen echter weer op gelijke hoogte. Wederom via een kopbal: Diego Godín knikte de bal binnen (2-2).

Was Lukaku in de eerste helft nog de gelukkige en Carlos de schlemiel, zo waren in de tweede heft de rollen omgedraaid. Carlos maakte een kwartier voor tijd namens Sevilla een omhaal, waarna Lukaku de bal ongelukkig in eigen doel verwerkte (3-2). Inter en De Vrij konden deze achterstand vervolgens niet meer wegwerken.