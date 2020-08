Plannen windmolens Vaanplein steeds concreter: buurtbewoners laten het er niet bij zitten

Windmolens Vaanplein in 2023: voor- en tegenstanders

De plannen voor de windturbines bij het Vaanplein worden steeds concreter. "De turbines komen er uiterlijk in 2023", verwacht projectleider Michel Simons. De Rotterdamse Sylvia en haar buurtgenoten wachten daar niet op en zijn dit weekend druk aan het flyeren. "Als het aan ons ligt, komen die windmolens er niet!"

De drie windmolens worden, wat betreft de gemeente Barendrecht, in de buurt van het Vaanplein gebouwd. Twee bij het Zuidelijk Randpark en een in de buurt van het Pascalkwartier.

"De eerste mensen wonen op ongeveer 400 á 500 meter van deze plek af. Vlakbij de betuwelijn en de A15 met veel verkeerslawaai. Daarom denk ik dat dit een goede plek is, waar weinig hinder te verwachten valt", legt projectleider Michel uit. Hij moet er namens de gemeente Barendrecht voor zorgen dat het project in goede banen loopt.

Protest

Sylvia Campbell vindt de locatie maar niets. Ze woont in het Pascalkwartier en vreest de toekomstige overlast van windturbines. De afstand van 400 meter tot de woningen is volgens haar niet ver genoeg.

"Waarom zou je deze windmolens zo dichtbij bouwen? Met alle geluidsoverlast die erbij hoort en de slagschaduw van de wieken. Er zijn ook andere duurzame opties zoals zonnepanelen!"

Campbell is lid van de stichting Wind van Voren, die de strijd aan gaat tegen de windmolens.

Projectleider Simons begrijpt de zorgen van de bewoners. Hij hoopt dat de overlast beperkt kan worden, door afspraken te maken met de toekomstige exploitant. "Je kunt afspreken dat op de momenten dat er door de zon slagschaduw ontstaat, je de windmolens stilzet. Dat kan gewoon automatisch met de computer."

Ook wil de gemeente Barendrecht omwonenden financieel mee laten profiteren van de windmolens. "De bewoners moeten er ook van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door aandelen, obligaties of met een gebiedsfonds dat geïnvesteerd wordt in de buurt.

Buurtbewoonster Campbell gelooft niet dat een exploitant de windmolens stil zal leggen bij teveel overlast. Participeren vindt ze ook geen optie. "Dan kun je geen bezwaar meer maken."

Politiek

De gemeente Barendrecht is voorvechter van de windmolen-plannen. De enige oppositiepartij van die gemeente, Echt voor Barendrecht (14 van de 29 zetels), is fel tegen de komst van turbines. Zij ondersteunen de actie van stichting Wind van Voren.

De locatie rondom het Vaanplein is door de provincie aangewezen als windlocatie. De provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in totaal 16 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar exploitanten windmolens kunnen plaatsen.