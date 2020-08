Dronken vrouw ramt auto's in Numansdorp

Verschillende auto's zijn zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk vrijdagavond rond 23.45 uur op de Middelsluissedijk Oostzijde in Numansdorp. De veroorzaker van het ongeluk was onder invloed van alcohol.

De 36-jarige inwoonster van Oude Tonge zag twee geparkeerde auto's over het hoofd. Door de klap raakten drie personenauto's flink beschadigd. De weg lag vol met brokstukken. De auto van de vrouw is door de botsing op zijn kant terecht gekomen. Ze heeft niet bekneld gezeten. Hulpdiensten hebben haar ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

De vrouw scoorde een 'F' op de blaastest. Dat betekent dat haar alcoholgehalte hoger dan bijna 1,3 promille was. Terwijl dit gehalte niet hoger dan 0,5 promille liggen. In het ziekenhuis is nog bloed afgenomen bij de vrouw. Afhankelijk van de uitslag van deze test wordt proces-verbaal opgemaakt.