Oud-medewerkers over ontslagen Ahoy: 'Bij mij kwam ook de emotie los'

Het is een hechte club mensen, met een groot saamhorigheidsgevoel. Dat kenmerkt de 'Ahoy-familie'. Dat zeggen drie kenners van Ahoy over het personeel van de grootste evenementenlocatie in Rotterdam.

Donderdag werd duidelijk dat door de coronacrisis ruim honderd medewerkers van het bedrijf op zoek moeten naar een nieuwe baan. De hal zelf spreekt over veertig procent van het personeelsbestand.



"Ahoy zit in mijn DNA, voor altijd" zegt Hans van Amerongen. Hij stond ook wel bekend als Mister Ahoy die in de 38 jaar dat hij voor Ahoy werkte, opklom van assistent naar commercieel manager van het Sportpaleis.

Van Amerongen herkent het familiaire gevoel van het Ahoy-personeel. "Dat is het samen hard werken aan evenementen en na afloop met z'n allen, onder het genot van een drankje, nagenieten van wat we hadden neergezet. Ik heb altijd het gevoel gehad dat we het met z'n allen deden. "



Oud-directeur en president-commissaris van Ahoy, Jos van der Vegt herkent dat en herinnert zich nog de eerste editie van North Sea Jazz in Ahoy. "Heel spannend hoe het zou uitpakken, maar na afloop zaten we tot diep in de nacht met bier op het dakterras. Dat hadden we toch maar mooi geflikt. Ik krijgt er nog tranen van in m'n ogen."

Heftig

Van der Vegt was donderdag aanwezig toen het personeel te horen kreeg dat er een fikse reorganisatie zou plaatsvinden. "Ik zat naar de tribunes te staren waar normaal het publiek zit en nu het personeel. Dan komt ook bij mij de emotie los. Niemand stelde vragen. Iedereen was van: jeetje wat is dit erg. Het was heel heftig."

Als grootaandeelhouder voelt Van der Vegt zich steeds erg betrokken bij het wel en wee van Ahoy. Hij leeft mee met het personeel dat ook in zijn tijd al zo intensief met elkaar omging.

Van der Vegt weet hoe dat komt: "In Ahoy is het altijd pieken en dalen, hollen of stilstaan. Het is buffelen, opbouwen, afbreken en weer opbouwen. Dat vereist souplesse en een instelling van: we gaan er weer tegen aan."

Harde klap

Ook Peter Bonthuis, tien jaar lang directeur van het ABN AMRO wereldtennistoernooi, voelt zich nog steeds een deel van Ahoy.

"Het is echt een familie. Zo heb ik dat zelf ook altijd ervaren", zegt Bonthuis. "Ik vind het verschrikkelijk voor de mensen die moet verdwijnen bij Ahoy. Dit is een ontzettend harde klap voor het bedrijf, juist in een jaar dat een topjaar had moeten zijn. Ik wens ze heel veel sterkte om de boel weer op gang te krijgen, het liefst weer op het oude niveau."

Dat is precies wat Jos van der Vegt zich afvraagt, kijkend naar de toekomst. "Komt het ooit nog terug; met vijftienduizend man bij elkaar zitten? Het perspectief is slecht. hoe lang gaat het duren ? Ik weet het niet."