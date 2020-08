Samenvatting: Sparta en NAC spelen gelijk op Het Kasteel

Sparta heeft zaterdag de oefenwedstrijd tegen NAC Breda niet weten te winnen. De wedstrijd op Het Kasteel was de eerste thuiswedstrijd in de voorbereiding van de club uit Spangen. Op een kletsnat kunstgrasmat werd het door een late gelijkmaker van NAC 1-1.

De thuisploeg kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Danzell Gravenberch, die in het strafschopgebied kon aannemen, wegdraaien en uithalen (1-0).

Goed wegkomen

Na de goal golfde het spel op en neer. Mounir El Allouchi miste een grote kans namens NAC en aan de andere kant schoot Smeets een vrije trap rakelings over. Vlak voor rust had Stokkers een goede kans op de gelijkmaker, maar de voormalig spits van Sparta schoot de bal hoog over uit een vrije trap. Vlak voor rust kwam Sparta nog een keer goed weg, toen Roger Riera scoorde vanuit buitenspelpositie.

Beter Sparta

De regenbuien van de eerste helft maakten in de tweede helft plaats voor wat zonnestralen. Sparta begon na de rust zeer aardig. Weer was het Gravenberch die bijna scoorde. De aanvaller raakte de bal vanuit de lucht echter verkeerd en zag zijn inzet naast gaan. Niet veel later schoof Harroui de bal net naast het doel van keeper Olij. Sparta oogde gevaarlijk in het eerste kwartier van de tweede helft.

Slotoffensief NAC

In de fase daarna gebeurde er weinig, totdat NAC in de slotfase aandrong en grote kansen creëerde. Zo moest Benjamin van Leer knap redden na een knal van Robin Schouten en werd de daaropvolgende corner op de lat gekopt door Riera. Een paar minuten later was het dan toch raak voor de ploeg uit Breda: Robin Schouten kon een voorzet bij de tweede paal binnenschieten (1-1). De verdediging van Sparta zag er in de slotfase niet goed uit.

De laatste echte kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. Sydney van Hooijdonk krulde een vrije trap net naast de kruising.

Voorbereiding

Sparta oefende eerder in de voorbereiding al uit tegen TOP Oss, Feyenoord en Telstar. Sparta speelt voor de competitiestart nog een oefenwedstrijd op bezoek bij RKC Waalwijk

Kijk hierboven naar de samenvatting van Sparta - NAC en het interview met Tom Beugelsdijk na afloop.

Sparta - NAC 1-1 (1-0)

5' 1-0 Danzell Gravenberch

82' 1-1 Robin Schouten

Opstelling Sparta: Van Leer; Fortes, Beugelsdijk, Vriends, Faye; Harroui, Smeets (46' D. Duarte), Rayhi, Auassar; Thy (84' Abels), Gravenberch (56' Emegha)

Kijk hier de volledige wedstrijd tussen Sparta en NAC Breda terug.