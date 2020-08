Wie vanaf morgen geen mondkapje draagt, moet 95 euro aftikken

Op de Lijnbaan in Rotterdam is het dragen van een mondkapje verplicht

Rotterdam gaat vanaf zondag 23 augustus boetes uitdelen aan mensen die geen mondkapje dragen op plekken waar dat wel verplicht is. De boete is 95 euro.

Sinds 5 augustus zijn mondkapjes verplicht in delen van het centrum, winkelcentra Zuidplein en Alexandrium en de markten van de Binnenrotte, de Grote Visserijstraat en de Afrikaandermarkt.

Tot nu toe zijn er nog geen bonnen uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje. Dat kwam omdat justitie nog geen administratieve code had waaronder de boetes konden worden uitgeschreven. Nu is die code er wel.

Mensen zonder mondkapje krijgen eerst nog een waarschuwing. Doen ze dan nog altijd geen mondkapje voor, volgt vanaf zondag dus een boete van bijna honderd euro.

De mondkapjesplicht in Rotterdam is een proef die eind volgende week afloopt. Of het experiment wordt verlengd, moet in de loop van de komende dagen bekend worden.

Coronabesmettingen

De afgelopen week kwamen er 829 nieuwe coronabesmettingen bij in de regio Rotterdam-Rijnmond. Acht regiogenoten met het virus zijn sinds vorige week zaterdag overleden.

Het kabinet en burgemeesters in de regio maken zich al een tijdje zorgen over een nieuwe verspreiding van het coronavirus. "Het gaat niet goed met de ontwikkelingen in ons land", zei premier Rutte afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie. Hij gaf daarom een zeer dringend advies om de coronamaatregelen goed op te volgen.