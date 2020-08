Excelsior hard onderuit tegen naamgenoot uit Maassluis, FC Dordrecht verliest in slotfase van Cambuur

Excelsior en FC Dordrecht beleefden zaterdag allebei een teleurstellende generale repetitie voor de competitiestart in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers verloren ruim van tweededivisionist Excelsior Maassluis (3-0), terwijl Dordt onderuit ging bij competitiegenoot Cambuur (4-2).

Trainer Marinus Dijkhuizen begon grotendeels met een B-ploeg tegen de Tricolores en die maakte geen sterke indruk. Excelsior stond bij rust al met 2-0 achter door goals van Youri de Winter en Marius van Wil van de ploeg uit Maassluis. Laatstgenoemde maakte na rust ook nog de 3-0 voor Excelsior Maassluis.

Dordrecht toont strijd tegen Cambuur

Ook FC Dordrecht keek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan door goals van Robin Maulun en Issa Kallon van Cambuur. De Friezen waren beter dan de Dordtenaren.

De tweede helft deed FC Dordrecht goed mee en creëerde het zelfs de beste kansen. Dat leidde rond het uur tot de aansluitingstreffer van de Dordtenaren. Bradley Vliet schoot van buiten het zestienmetergebied knap raak met zijn linker (2-1). Tien minuten later verdiende FC Dordrecht een penalty, die werd benut door Nikolas Agrafiotis. Gezien het spelbeeld in de tweede helft was die 2-2 verdiend.

Toch was het Cambuur dat aan het laatste eind trok. Zeven minuten voor tijd tikte Robert Mühren de 3-2 binnen. In de laatste minuut counterde Cambuur via Giovanni Korte nog naar de 4-2.

Start Keuken Kampioen Divisie

Excelsior start volgende week zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV. FC Dordrecht krijgt volgende week zondag Go Ahead Eagles op bezoek.