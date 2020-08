Fraser na Sparta-NAC: 'Definitieve elftal pas duidelijk twee à drie dagen vóór Ajax'

De club uit Spangen kwam al snel op voorsprong tegen NAC door een laag schot van aanvaller Danzell Gravenberch, maar vlak voor tijd scoorde Robin Schouten de gelijkmaker. "Dat kan altijd gebeuren", zegt een nuchtere Fraser. "Qua organisatie sta je goed. Als je de score niet uitbouwt, dan weet je dat je het weg kan geven."

Te vroeg

Het is volgens Fraser nog te vroeg om zorgen te hebben voor het aankomende eredivisieseizoen, dat over drie weken voor Sparta begint met een lastige thuiswedstrijd tegen Ajax. "Je moet je twee of drie dagen voor die wedstrijd pas zorgen maken", laat Fraser weten. "Dan kan je zien wat het definitieve elftal zal worden in de wedstrijd tegen Ajax."

Het 1-1 gelijkspel tegen NAC en het doelpuntloze duel tegen Telstar van afgelopen dinsdag wijzen uit dat Sparta niet zomaar wint van clubs die op een lager niveau spelen. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat als het er zo echt om gaat, dat er dan spelers zullen opstaan", vertelt Fraser. "Dat zal wel moeten, want die concurrentie is er nu eenmaal."

Programma

Sparta speelt, voordat de competitie begint, nog een oefenduel tegen competitiegenoot RKC Waalwijk. Deze uitwedstrijd wordt gespeeld op donderdag 27 augustus om 20:00 uur.

Kijk hierboven naar het hele interview met Sparta-trainer Henk Fraser, waarin hij onder andere praat over de blessure van de nieuwe aanwinst Reda Kharchouch.