Opnieuw tientallen klachten over zwarte stof in Hoek van Holland

Archieffoto | Zwarte stof in Hoek van Holland

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft geen idee waar de zwarte stof vandaan komt die zaterdag opnieuw voor overlast zorgt in Hoek van Holland.

Sinds 09:00 uur slaat het donkere poeder neer in het dorp, maar ondanks controles bij meerdere bedrijven in de buurt is de bron ervan niet gevonden. Om 20:00 uur hadden zich al bijna zeventig mensen bij de milieudienst gemeld met een klacht.

Het is niet voor het eerst dat Hoek van Holland last heeft van zwarte stof. In de omgeving liggen meerdere bedrijven waar kolen worden overgeslagen. De problemen zijn vooral erg als het hard waait uit het zuidwesten.

Wethouder Arno Bonte van GroenLinks zei een maand geleden nog dat er een oplossing moet komen voor de zwarte stof. Hij ging daarom in gesprek met de kolenoverslagbedrijven in de buurt. Een van de bedrijven, EMO, heeft eerder verklaard al veel maatregelen te hebben genomen en aan alle vergunningsvoorwaarden te voldoen.[article:197292:Wethouder strijdt met inwoners Hoek van Holland tegen neerdalend zwart stof