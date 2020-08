Een man is zaterdagavond na een verkeersruzie neergestoken in de Rotterdamse wijk Tussendijken. Hij kreeg op de Grote Visserijstraat een mes in zijn zij.

Wat precies de toedracht is geweest van de steekpartij is niet bekend. De dader is weggereden in een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.