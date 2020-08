Zestig arrestaties bij knokpartij met Feyenoord-supporters in Duisburg

Volgens de politie in Duisburg was er aanvankelijk zaterdagmiddag op straat een handgemeen tussen vijf mensen. Feyenoord-supporters die in een nabijgelegen restaurant zaten, besloten zich ermee te bemoeien, zegt de politie. Dat resulteerde in een massale vechtpartij waarbij flessen en een fiets zouden zijn gegooid naar agenten, die vanwege een mini-voetbaltoernooi waar Feyenoord aan meedeed massaal in de stad aanwezig waren.

Tekst gaat door onder de tweet



Een groep van bijna zestig onruststokers werd uiteindelijk gearresteerd. Hoeveel Feyenoord-supporters daarbij zitten is onbekend. Bij acht arrestanten werden drugs gevonden. Ook zijn een honkbalknuppel, een mes, gebitsbeschermers en vuurwerk in beslag genomen.

Bij de vechtpartij raakten volgens de politie twee agenten lichtgewond. Ook twee andere mannen, geen voetbalsupporters, liepen verwondingen op. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis.

Feyenoord speelde in de Duitse stad twee wedstrijden tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. Vanwege het coronavirus gebeurde dat achter gesloten deuren. Supporters waren niet welkom. Toch waren tientallen aanhangers van de Rotterdamse club naar Duisburg afgereisd.