Gorinchem gebruikt geen boetes, maar humor om corona te lijf te gaan

"We laten geen boa's met een bekeuringsboekje de stad in gaan, maar wijzen stadsbezoekers met een knipoog op de coronaregels." Dit zijn de woorden van beroeps-entertainer Tommy Netten. Hij wordt met twee anderen door de gemeente Gorinchem ingezet om stadsbezoekers rekening te laten houden met de coronamaatregelen.

En dat gebeurt dus op een andere manier dan in de meeste steden. De drie entertainers worden de 'corona-plieise genoemd' en complimenteren juist bezoekers die zich goed gedragen in plaats van het aanspreken van overtreders. "Wij denken dat het op deze manier beter werkt om de boodschap 'samen krijgen we corona onder controle' over te brengen," zegt Netten.

Met deze actie steunt Gorinchem ook een beetje de culturele sector van de stad. "Wij staan natuurlijk vanaf half maart op nul. Zo steekt de gemeente ons een hart onder de riem." Een terrasbezoeker is tevreden over de aanpak. "Ik krijg liever een sticker dan een boete."