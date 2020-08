Vastgoedhandelaar, spreker én nog altijd voetballer: hoe twee jaar India een ander mens maakte van Gianni Zuiverloon

Hij is in te huren als motivational speaker. Hij handelt in vastgoed. En als het aan Gianni Zuiverloon zelf ligt, wordt-ie ook weer voetballer in de eredivisie. Hoe twee seizoenen in India een ander mens met meerdere gezichten van hem maakten.

Als Gianni Zuiverloon vanuit zijn appartement in New Delhi naar buiten staart, ziet hij op straat twee koeien lopen. Daar vlakbij spelen kinderen met een autoband en dragen twee bezwete mannen een grote koelkast op hun schouder. Ondertussen vechten motors, scooters en taxi’s met elkaar om die ene vrije halve meter die hen net wat sneller op de plaats van bestemming brengt.

Zuiverloon is klaar met trainen bij de Delhi Dynamos. In de koelkast ligt nog eten voor die avond. Kip, rijst, groenten. Hij hoeft de deur niet meer uit. Gelukkig. New Delhi is geen Rotterdam. Of Amstelveen waar hij sinds vijf jaar woont. Alleen voor de noodzakelijke dingen gaat hij de deur uit. Naar een kapper in India gaat-ie sowieso niet. Hij haalt zelf wel een tondeuse over zijn hoofd. Laat staan dat-ie een tattooshop bezoekt. 'Ben je gek? Veel te smerig.'

Zuiverloon wacht op het moment dat hij kan facetimen met zoontje Aiden, die nog op school zit. Het is het dagelijkse moment waar hij het meest naar uitkijkt. Het is zijn doping.

Middenmoot eredivisie

Op een snikheet kunstgrasveld van de Amsterdamse club WV-HEDW is Gianni Zuiverloon op zoek naar twee dingen: een strookje schaduw en zijn oude conditie. Eindpunt van de queeste moet zijn een club uit de eredivisie. "Onderkant rechterrijtje?", vraagt de verslaggever. "Ik mik wel wat hoger, eerlijk gezegd. De middenmoot in de eredivisie kan ik zéker nog aan. Maar ik ben blij als ik in de eredivisie kan spelen", lacht hij ambitieus.

Personal trainer Charlon van FysioLab toont weinig genade met de voormalige rechtsback van Feyenoord, RKC, Heerenveen, West Bromwich Albion, Ipswich Town, Mallorca, ADO Den Haag, Cultural Leonesa, Delhi Dynamos en Kerala Blasters. Gewichten, elastieken, high tech lampjes voor het reactievermogen: alles wordt uit de kast getrokken om de inmiddels 33-jarige Zuiverloon zo snel mogelijk terug op niveau te krijgen.

Als de training drie kwartier bezig is en de temperatuur 32 graden aanwijst, denkt Zuiverloon dat het er op zit. Fout gedacht. Charlon heeft nog drie oefeningen in petto. 'Je wil toch laten zien dat je gemotiveerd bent?' Zuiverloon lacht zijn spierwitte tanden bloot. Tanden die overigens verzorgd worden door zijn ex-vriendin, een mondhygiëniste uit Almere.

Dit was hét moment om terug te keren uit India Gianni Zuiverloon wil dichterbij z'n zoon zijn

"Mijn kleine is inmiddels zeven jaar. Hij begrijpt het spelletje nu. Dit was hét moment om terug te keren uit India", vertelt Zuiverloon na afloop van zijn individuele training. Iedere dag miste hij Aiden.

Tóch koos hij na een seizoen bij Delhi Dynamos voor een avontuur bij Kerala Blasters, in het zuidwesten van India. "Samen met de moeder van mijn zoon, een fantastische vrouw en mama trouwens, besloot ik om er een jaartje aan vast te plakken. Puur om mijn zoon de beste toekomst te geven die ik hem kan geven. Zorgen voor het financiële plaatje. Dat hij niks te kort komt. Dat hij kan studeren later. En nu ik terug ben kan ik ook echt meehelpen en ondersteunen in de opvoeding. Of ik mij financieel nog zorgen moet maken? In principe niet. Maar ik kan niet de hele dag achterover liggen en niks doen."

Klik met Gullit

Gianni Zuiverloon groeit op in Rotterdam Prinsenland. Om dichterbij zijn zoon te zijn, is hij vijf jaar geleden verhuisd naar Amstelveen. Binnenkort vertrekt hij naar Almere. Wekelijks komt hij nog in Rotterdam. Bijvoorbeeld om koffie te drinken bij het garagebedrijf van zijn vader. Daar prijkt nog altijd een rood-wit shirt aan de muur, verwijzend naar de club waar het voor Zuiverloon allemaal begon. Elf jaar speelde hij in de jeugd van Feyenoord. Op 22 augustus 2004 maakt hij zijn debuut tegen Willem II en niet veel later volgt zijn eerste Europese wedstrijd tegen Hearts of Midlothian. Nog altijd is hij zijn oude trainer Ruud Gullit dankbaar.

"Hij begreep het spelletje en de spelers. Kon met iedereen goed omgaan. Hij deed het ook heel goed, maar van de ene op de andere dag was hij weg. Ineens. Toen kwam Erwin Koeman. Dat was het. Punt." Koeman zag Zuiverloon niet staan en gaf de voorkeur aan Alexander Östlund. Zuiverloon werd verhuurd aan RKC en zou nooit meer terugkeren in De Kuip.

Zuiverloon legt uit waarom er nooit een klik was tussen hem en Erwin Koeman.



Twee jaar voetbalt Zuiverloon in India. Of beter gezegd: tweemaal zes maanden. Zo lang duurt de Indian Super League. Spelers als Alessandro del Piero, Marco Materazzi en Roberto Carlos kwamen in de nadagen van hun carrière uit in deze lucratieve competitie, waarvan het niveau volgens Zuiverloon vergelijkbaar is met het rechterrijtje van de eredivisie.

Nooit had Zuiverloon verwacht dat hij zou spelen tegen clubs als ATK Mohun Bagan en Jamshedpur. Toen hij in de zomer van 2016 tekende voor Cultural Leonesa, met wie Zuiverloon promoveerde naar de Segunda División, zat daar een doordachte keuze achter. De club was in handen van de Aspire Academy, een organisatie uit Qatar dat ook het WK in 2022 organiseert. De Qatari werken ook samen met onder meer Leeds United, Seattle Sounders, Eupen en aantal clubs in Azië.

Na het tweede jaar in Spanje zou Zuiverloon naar Qatar gaan, waar hij het voetbal zou combineren met een zakelijke functie binnen Aspire. Zover kwam het niet, zoals hij in het verleden ook transfers naar Manchester United, Valencia en Sevilla op het laatste moment zag afketsen. In plaats van Qatar werd het Delhi Dynamos, dat ook in handen was van de schatrijke organisatie en bij de oprichting in 2014 nog als strategisch partner verbonden was aan Feyenoord. Inmiddels is de club verhuisd naar Odisha en zijn de banden met de Rotterdammers verbroken.

Meditatie en yoga

De eerste maanden in New Delhi zijn loodzwaar voor Zuiverloon. Alles staat hem tegen. Plezier haalt hij uit trainen en wedstrijden spelen, maar de uren buiten het veld duren steeds langer. Meer en meer mist hij familie en vrienden. Puur om te overleven stort Zuiverloon zich in de wereld van meditatie en yoga. Alles om niet voortijdig op te geven. Dat voelt zo fijn dat hij er mee door gaat. "Uiteindelijk kantelde mijn periode in India om naar het mooiste wat ik heb meegemaakt", blikt hij terug.

Als ik toen wist wat ik nu weet, was mijn carrière heel anders gelopen Zuiverloon over gemis mentale begeleiding

Zuiverloon gaat boeken lezen, spreekt met een mental coach en met een storyteller. Heel bewust investeert hij in zichzelf. Wat wil hij tijdens en na zijn carrière? Hij voelt dat hij een beter mens wordt. "Als je van dichtbij ziet hoe blij mensen zijn met zo weinig, ga je nog meer waarderen wat je wél hebt. Ik ben gaan nadenken over wat voor persoon ik ben en wie ik uiteindelijk wil zijn. Het klinkt misschien heel diep, maar het heeft enorm geholpen."

Inmiddels is Zuiverloon ook in te huren als spreker. Hij gaf al meerdere lezingen op scholen en is momenteel met een bureau in gesprek om zijn verhaal te vertalen zodat het ook interessant is voor het bedrijfsleven. En hij wil een klankbord zijn voor de nieuwe generatie profvoetballers. Daarom post hij veel eigen teksten en boodschappen op Instagram en LinkedIn.

"Ik merk dat veel jongens zich hierin kunnen verplaatsen. Zij hebben hetzelfde gevoel, maar zijn bang om het te uiten in de harde voetbalwereld. Maar als je buiten het veld niet gelukkig bent, heeft dat effect op je spel. Daarom zie je steeds vaker mental coaches. Memphis Depay is daar ook mee bezig. Kijk hoe zijn spel enorm is verbeterd. Ik heb het in mijn jonge jaren echt gemist. Als ik toen wist wat ik nu weet, was het een heel andere carrière geworden. Ik stel mijzelf tegenwoordig veel kwetsbaarder op. Dat komt mijn spel ook ten goede. Hopelijk kan de nieuwe generatie voetballers profiteren van deze positieve trend."

Vastgoed verdringt vrouwen en auto’s

Met een laatste krachtsinspanning perst Zuiverloon er een laatste sprint uit. In het sporadische schaduwplekje hijgt hij uit. Het shirt kan je uitwringen, maar de inspanningen zijn het waard. Ondanks zijn plannen naast het voetbal wil hij niks liever dan nog twee jaar vlammen in de eredivisie. "Juist in deze periode van mijn leven kan je voetbal en zaken heel goed combineren", licht hij even later toe.

"Jonge jongens nemen eerder iets aan van een voetballer die al veel heeft meegemaakt. Niet dat ik alles weet, maar ik spreek wel uit ervaring. Daarnaast is de jeugd van tegenwoordig een stukje slimmer ook. Ze hebben het niet alleen meer over horloges, auto's en vrouwen, maar ze zijn steeds vaker geïnteresseerd in investeringen die je kan doen. Spelers vragen eerder aan elkaar of ze ook in vastgoed zitten. Dan weet je dat de ommekeer er aan komt."

Gianni Zuiverloon helpt de nieuwe generatie voetballers: in vastgoed en qua mentale begeleiding.



Zuidas, Amsterdam. Tussen de talloze Tesla’s parkeert Zuiverloon zijn Audi. Anderhalf uur na zijn training heeft hij een zakelijke afspraak met Soufyan Daafi, eigenaar van Sport Legacy dat (voormalige) topsporters met hun carrière na het voetbal begeleidt. Geregeld doen zij zaken met Envision Real Estate, het vastgoedbedrijf van Gianni Zuiverloon. Ook op dat vlak heeft hij zich in India ontwikkeld. Boeken lezen, webinars volgen en meerdere gesprekken met vastgoedondernemers.

Envision richt zich op speciaal op atleten en artiesten. De laatste jaren is Zuiverloon naar eigen zeggen een goede zakenman geworden. "Wij werken voor mensen met liquide. Hen ontlasten en zorgen dat zij na hun carrière een goede cashflow kunnen genereren." Het zakelijk jargon komt er vlekkeloos uit.

Salaris weg, lifestyle behouden

Tijdens het gesprek met Daafi vallen veel namen van bekende en minder bekende profvoetballers. Allemaal willen zij investeren in vastgoed. Volgens Zuiverloon - uiteraard - een heel verstandige stap. "Veel spelers weten na afloop van hun carrière niet wat ze willen. Ineens valt het salaris weg, maar ze willen wel volgens hun eigen lifestyle blijven leven. Dan is investeren in vastgoed een slimme manier om een goed inkomen te hebben. Ok, er is wel een hap weg van je bankrekening; je krijgt er wel wat voor terug. Het is de meest stabiele investering die je kan doen."

Toch is er ook veel kritiek op deze manier van investeren. Starters hebben het enorm lastig op de huidige huizenmarkt. Mede doordat dit soort bedrijven alles opkopen. "Juist niet", bestrijdt Zuiverloon. "Wij creëren juist ruimte voor de starters. Ik koop pandjes aan, we verbouwen het en dat splitsen we dan op in appartementen of studio’s. Ook voor studenten."

Je kan ook een goede voetballer én een succesvol zakenman zijn Gianni Zuiverloon

Zuiverloon beschikt over meerdere panden in onder meer Amsterdam en Leiden en is met Envision in gesprek om uit te breiden naar Engeland en Duitsland. Als je hem vraagt wat hij momenteel het liefste wil zijn, is hij duidelijk. Een goed mens, een goede papa, een goede voetballer in de eredivisie, een goede zakenman. In die chronologie.

Zuiverloon lacht als hij terugdenkt hoe twee seizoenen in India hem hebben gevormd. "Die onzekere fase in mijn leven waar ik nu in zit… Ik vind het mooi. Sommige jongens vallen snel in een zwart gat. Ik ben al zolang bezig om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Als je dan ziet dat de puzzelstukjes heel langzaam op hun plaats vallen, geeft dat een glimlach op je gezicht. Nu nog een mooie club. Dat is nu de main target. En let op: een goede voetballer kan ook heel goed een succesvolle businessman zijn. Dat ga ik bewijzen."