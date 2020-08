Van een avondje doorzakken, naar met z'n allen de politiecel in

De politie heeft zondagmorgen in Rotterdam-Centrum vijf mannen opgepakt, die zich hebben misdragen na een nachtje doorhalen.

Op de Binnenweg werd de auto met de vijf aan de kant gezet. De bestuurder had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, maar volgens de politie hadden ook de andere inzittenden duidelijk alcohol op.

Ondanks een waarschuwing van de politie, ging een ander toen verder rijden. Hij had twee de keer toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

Daarop nam de politie de auto en de rest van de inzittenden mee naar het bureau. Daar waren ze het niet mee eens, waarop er flink gescholden werd. Aan het eind van het verhaal zaten alle vijf de mannen vast.

De eerste chauffeur heeft zijn rijbewijs moeten in leveren. De tweede mocht zijn pasje nog even houden. De drie andere mannen kregen bekeuringen voor het verstoren van de openbare orde. "Een van hen zal morgen door de recherche worden verhoord waarom het nodig is om ons zo te beledigen", schrijft de politie op Instagram.