Terugblikken op oefenduels Feyenoord en Sparta in Radio Rijnmond Sport

Het is zondagmiddag, en dat betekent weer drie uur lang Radio Rijnmond Sport! Tussen 14.00 en 17.00 uur blikken we op 93.40 FM onder meer terug op de oefenduels van Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht van zaterdagmiddag.

Feyenoord won zaterdagmiddag in Duisburg de 'Cup der Tradition', na overwinningen op Borussia Dortmund en MSV Duisburg. Verslaggever Sinclair Bischop was daarbij, en schuift kort na 14.00 uur aan bij presentator Dennis Kranenburg.

Verder horen we reacties vanuit het Sparta-kamp, dat de voorbereiding zaterdag afsloot met een 1-1 gelijkspel tegen NAC Breda. Onder anderen trainer Henk Fraser en verdediger Tom Beugelsdijk komen aan het woord.

Daarnaast is er ook aandacht voor andere sporten. Zo horen we verslaggever Justin Kevenaar vanuit het Zwemcentrum Rotterdam, over de Super League Triatlon.

Mis niets van het regionale sportnieuws, zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur op Radio Rijnmond!