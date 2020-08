Feyenoord over rellende 'fans' in Duisburg: 'Hier heb je geen invloed op'

Feyenoord noemt het 'bijzonder vervelend' dat de club slecht in het nieuws komt door de relschoppers in Duisburg zaterdag. Dat zegt een woordvoerder van de club.

De Rotterdammers speelden in een afgesloten stadion in Duisburg korte oefenduels met Borussia Dortmund en het plaatselijke MSV Duisburg. Supporters waren niet welkom in het stadion door de coronaregels. Enkele 'fans' van Feyenoord kwamen wel naar de stad en sloegen daar aan het rellen. Tientallen relschoppers werden gearresteerd. Hoeveel Feyenoord-supporters hierbij zaten, is niet bekend.

Volgens de woordvoerder van de club heeft Feyenoord geen invloed op deze groep. "Het is nu aan politie en justitie wat er met deze relschoppers gebeurt. Clubs kunnen niet voorkomen dat zulke relschoppers afreizen naar een stad. Dit ligt buiten ons vermogen."