Hoeksche Waards schaap pleegt 'ramkraak'

Politieagenten zijn zondagochtend op zoek geweest naar een wel heel bijzondere inbreker in Nieuw-Beijerland. Een schaap dat onder invloed was van fermenterend fruit heeft het glas in de voordeur van een woning geramd.

Het dier was losgebroken uit de wei, zo is te zien op camerabeelden. Vermoedelijk heeft de ram zijn eigen spiegelbeeld gezien in de ruit en is daar vervolgens het gevecht mee aangegaan.

Het raam in de voordeur was gebroken en zat onder het bloed en haar. Het dier wist zelf terug te lopen naar de wei. De eigenaar van de ram ontfermt zich daar over het dier.