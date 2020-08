Journalisten over komend seizoen: 'Feyenoord gaat geen kampioen worden'

Beide journalisten waren zaterdag in het Duitse Duisburg om Feyenoord in twee wedstrijden van een uur te zien winnen van Borussia Dortmund (3-1) en MSV Duidburg (2-1). Ze zijn allebei wat verrast door het goede spel van de Rotterdammers, mede vanwege de krappe selectie van trainer Dick Advocaat.

Gouka: "Tegen Dortmund vond ik Feyenoord echt goed spelen. Ze speelden echt niet zomaar tegen een tweede elftal. Ze maakten makkelijk de goals. Daar zat wel enige verrassing in."

"Het spel was bij vlagen echt aardig", vult Driessen aan. "Dortmund speelde misschien met een half eerste elftal, maar dat gold ook voor Feyenoord."

Krappe selectie

Door een aantal afwezigen en de niet meereizende jeugdspelers was Feyenoord met een krappe selectie in Duisburg. Volgens Driessen en Gouka absoluut een minpunt. "Dat hoort natuurlijk niet bij Feyenoord. Natuurlijk stelt die cup niet zoveel voor, maar Feyenoord had gewoon onvoldoende spelers. Dan neem je ook nog een risico met spelers als Jens Toornstra en Lutsharel Geertruida die last kregen", meent Driessen. Gouka: "Deze breedte van de selectie past niet bij een team dat om de titel wil spelen."

Is Feyenoord er qua kwaliteit op voor- of achteruit gegaan? Ook hier wijken de meningen niet veel van elkaar af. "Feyenoord heeft zich niet versterkt. Bryan Linssen en Mark Diemers maken Feyenoord niet sterker. Ze moeten iemand zoeken die het team beter maakt, hoewel dit lastig is natuurlijk", vertelt Driessen.

"Feyenoord is hooguit op hetzelfde niveau gebleven, en heeft alleen gerepareerd" vindt Gouka, ook doelend op aanwinsten als Mark Diemers en Bryan Linssen. Die speelden in Duitsland wel beter dan tijdens eerdere duels in de voorbereiding, vindt de AD-verslaggever. "Zij moeten zich nu echt verder gaan ontwikkelen vanaf het trainingskamp. Hoewel: Linssen staat vast in het elftal want er is helemaal geen alternatief."

Titelkansen

Het spel van Feyenoord mocht in Duisburg dan wel goed zijn, Gouka en Driessen zien de ploeg van Dick Advocaat niet meestrijden om de landstitel. "Het is reëel dat Ajax de grootste kanshebber is," zegt Gouka. "PSV zal er ook nog bijkomen met hun nieuwe trainer. Dan strijden PSV, Feyenoord en AZ voor de tweede plek achter Ajax met FC Utrecht daar weer achter."

"Ik durf wel te voorspellen dat Feyenoord geen kampioen wordt," zegt Driessen. "Er moet gewoon kwaliteit bij en ik snap dat Advocaat daar continu op hamert. Hoewel ik begrijp dat dit lastig is."