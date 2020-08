Zeker achttien coronagevallen na feestje: 'Je houdt er geen rekening mee dat een zieke mee staat te feesten'

Wat te doen als je in coronatijd bent uitgenodigd voor een feestje en ter plaatse ontdekt dat de coronamaatregelen totaal niet worden nageleefd? Dat het bijvoorbeeld binnen plaatsvindt, terwijl je vooraf had gehoord dat het buiten zou zijn? "Ja, je staat dan met elkaar in feeststemming voor de deur, je kijkt elkaar aan en dan ga je toch maar naar binnen", vertelt Nana du Fijn (48) uit Vlaardingen.

Nana en haar vrienden zijn begin augustus te gast op een verjaardagsfeest van een twintiger. De festiviteiten zijn in een zaaltje. Binnen dus, ter voorkoming van overlast voor de buurt. Later worden zeker achttien van de ongeveer zeventig bezoekers positief getest op corona.

Ook Vlaardinger Yoerie van Keulen (38) maakt deel uit van de vriendengroep en ook hij twijfelt niet als hij ziet dat het feestje binnen is. "We zagen er eigenlijk niet zo veel kwaad in. Je houdt er geen rekening mee dat iemand daar ziek is en mee staat te feesten. Je gaat ervan uit dat iedereen gewoon gezond is."

Alcohol erin

"Er werd gezongen, gedanst en nagenoeg iedereen stond", beschrijft Nana de situatie binnen. Van anderhalve meter afstand was geen sprake. "Het was ook nog eens een keer ontzettend gezellig. Als je zó lang geen feestje hebt gehad, is dat natuurlijk ook heel erg leuk. Alcohol erin, iedereen wordt vrijer en je gaat met z'n allen staan zingen."

Vier dagen na het feestje krijgt de man van Nana klachten. Aanvankelijk alleen overgeven, maar later ook koorts, hoofdpijn en spierpijn. Hij wordt getest en ruim een week later luidt de diagnose 'corona'. Tegen die tijd heeft Nana zich ook laten testen. "Omdat ik twee dagen verkouden was. Die verkoudheid was maar in één neusgat, dat was alles, maar ik ben wel positief getest."

Yoerie loopt voor zover hij weet geen corona op tijdens het feest. Hij heeft in elk geval geen klachten gekregen en is niet getest.

Sociale druk

Nu, ruim drie weken later, zegt Nana dat ze heel anders zou reageren in zo'n situatie waarin de coronaregels aan de laars worden gelapt. "Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Je weet niet hoe een ander denkt, wat een ander doet en wat de visie van een ander is op besmetting met corona. Zal je net zien: een harde leerschool, want wij zijn altijd heel netjes geweest."

Ze beseft dat het voor veel mensen moeilijk is om in een dergelijke situatie de sociale druk te weerstaan. Ze somt op wat er vaak wordt geroepen: "Joh, wij hebben geen klachten. Het is maar een griepje. Er is niks aan de hand. Wij zijn niet ziek. Dit is maar een klein groepje... Allerlei argumenten, maar nee, ik ga niet meer."

Yoerie vindt eigenlijk dat er alleen nog maar kleinere feestjes gegeven moeten worden. "En let goed op of er coronamaatregelen zijn genomen als je een zaal huurt: dus anderhalve meter afstand, én zitten, én ventilatie. Als dat niet het geval is, blaas het dan gewoon af. Want je ziet hoe het kan lopen."

Vooral jongeren

De eigenaar van de feestzaal wil niet voor de camera van Rijnmond reageren. Hij laat telefonisch weten dat hij als vriend van de familie de jarige ter wille wilde zijn, nadat het feest eerder wegens de lockdown was uitgesteld.

De eigenaar zag er niet al te veel risico in, omdat de capaciteit van de zaal veel groter is dan het aantal gasten op de verjaardag. Ook ging het om een gezelschap van grotendeels jongeren.