Succesvol debuut van 'virtuele triatlon' in Zwemcentrum Rotterdam

Een triatlon die onder één dak plaatsvindt. Lang geleden zou het onmogelijk zijn geweest maar tijdens de Superleague Arena Games in Rotterdam-Zuid werd het gerealiseerd. In Zwemcentrum Rotterdam namen triatleten van over de hele wereld het tegen elkaar op. In het zwembad en op de 'digitale' fiets en loopband.

"Het is een uniek concept dat we voor het eerst hier uitvoeren", legt organisator Michael D'Hulst van Superleague uit. Zijn organisatie richt zich normaal gesproken op originele vormen van triatlons door ze in verkorte vormen te organiseren. Maar vanwege corona verdwenen alle bedachte evenementen van de kalender. "Toen zijn we snel gaan schakelen en tot dit gekomen. Een evenement dat zich voor de helft virtueel afspeelt maar tegelijkertijd ook nog wel in het echt."

E-Sports

In totaal liepen alle deelnemers één kilometer op een loopband, vier kilometer op een hometrainer en werden er vier banen van 50 meter gezwommen in het zwembad. Dit werd allemaal driemaal - in afwisselende volgorde - gedaan en na elk van de drie heats kregen de triatleten punten toegedeeld. "Echt loodzwaar", verklaart de in Rotterdam geboren triatleet Marco van der Stel. "Maar het is wel fijn dat we na zo'n lange periode zonder wedstrijd nu weer iets hadden om naar uit te kijken."

Voorafgaand was er ook een zogenoemde VIP-race als voorproefje op het echte werk. Sven de Langen, wethouder sport in Rotterdam, is zelf een fervent triatleet en mocht dan ook even de conditie testen. "Ik ga hier morgen nog wel last van hebben", verzucht de wethouder, die wel trots is dat zijn stad de eerste editie van deze Arena Games heeft kunnen organiseren. "E-Sports is gewoon zo groot aan het worden en dit is hier een mooi voorbeeld van. Het is mooi dat Rotterdam hierin leidend kan zijn."

Toekomst

Terwijl in de arena iedereen anderhalf meter afstand hield en er maar weinig supporters aanwezig mochten zijn, was de race voor iedereen vanaf de bank te volgen. "We kunnen op deze manier veel data binnenhalen en dit delen met volgers", legt D'Hulst uit, terwijl rondom het zwembad en de fietsen cameramannen om de triatleten heendraaien om de mooiste shots vast te leggen. "Wat dat betreft heeft dit wel de toekomst denk ik", vervolgt de Belgische organisator. "Dat je meer evenementen gaat krijgen die half virtueel zullen zijn."

Triatleet Marco van der Stel - die de overwinning deze dag moest laten aan de Duitser Justus Nieschlag - ziet ook de potentie maar hoopt tegelijkertijd dat er ook weer snel buiten geracet kan worden. "In maart zou alles beginnen maar viel ook alles weer weg. Dit is mooi maar tegelijkertijd is het buiten wel fijner en kunnen er rijendik mensen staan." Tot slot voegt D'Hulst toe: "Voor nu is het goed dat dit er is, want veel triatleten leven voor prijzengeld en dat is er nu al een halfjaar niet. Dat we vandaag kunnen racen om prijsgeld is een mooie zaak voor deze topsporters."