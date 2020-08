Vier bekeuringen tijdens eerste dag handhaving mondkapjesplicht

De eerste dag van het handhaven van de mondkapjesplicht in delen van Rotterdam is volgens de gemeente goed verlopen. Vier mensen kregen zondag een bekeuring voor het niet dragen van een kapje, bij anderen was een waarschuwing genoeg.

De buitengewoon opsporingsambtenaren kregen volgens de gemeente Rotterdam positieve reacties op het handhaven, van zowel winkelend publiek als ondernemers.

De mondkapjesplicht geldt sinds 5 augustus in delen van het centrum, winkelcentra Zuidplein en Alexandrium en de markten aan de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en het Afrikaanderplein. De gemeente deelt sinds zondag boetes uit aan mensen die daar geen mondkapje dragen. De hoogte daarvan is 95 euro.



Naast de uitgeschreven bekeuringen waren er zondag meer mensen die geen mondkapje droegen. Zij deden deze later toch op of verlieten het gebied waarin het dragen van een mondkapje verplicht is.

De mondkapjesplicht in Rotterdam is een proef die eind volgende week afloopt. Of het experiment wordt verlengd, moet in de loop van de komende dagen bekend worden.