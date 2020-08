Fischer knokt voor zijn plek bij Excelsior: 'Het ziet er niet positief voor mij uit'

"Ik trek er hard aan, voor mijn gevoel was ik juist weer op weg naar het hoge niveau dat ik voor ogen heb. Maar op dit moment lijkt de trainer voor anderen te kiezen", vertelt Excelsior-verdediger Sander Fischer, die in gesprek met Rijnmond vreest voor zijn basisplaats bij de Kralingers.

Excelsior besloot zaterdagmiddag, met Fischer in de basis, de voorbereiding met een 3-0 nederlaag bij naamgenoot Excelsior Maassluis. "Beschamend, zowel het resultaat als het spel. Gewoon slecht, Excelsior-onwaardig", vertelt de verdediger daarover.

"Maar laten we eerlijk zijn, zaterdag hebben in principe de wisselspelers en de jonge jongens gespeeld", vervolgt de 31-jarige Fischer. "Daar zit ik op dit moment bij. Dat ziet er niet positief voor mij uit. Zeer teleurstellend en daar baal je ontzettend van. Ik heb vorig jaar ook niet mijn beste seizoen gehad, niemand van ons eigenlijk."

"De trainer (Marinus Dijkhuizen, red.) heeft in een gesprek aangegeven dat er nog wat bij moet, dat was misschien ook wel een wake-up call. Het gaat allemaal niet vanzelf. Ik trek er hard aan en voor mijn gevoel was ik juist weer op weg naar het hoge niveau dat ik voor ogen heb. Maar op dit moment lijkt de trainer voor anderen te kiezen."

'Alles destroyen'

Desondanks knokt Fischer voor een plek in de basis bij Excelsior, en wil hij niet van opgeven weten. "Ik moet achterin bikkelen en alles destroyen, gewoon slopen die handel. Daarbij moet ik het team helpen met mijn passie en mijn drive. De jongens aanmoedigen en neerzetten. Dat is de basis van mijn spel. Je kan een hoop extra willen doen, maar als het even wat minder gaat moet je terug naar een bepaalde basis. Dat moet ik in mezelf naar boven halen en daar ben ik mee bezig. Dit is wel even een klap in mijn gezicht. Maar goed, pijn lijden en doorgaan. Opgeven zit niet in mijn aard."

Beluister boven dit bericht het volledige gesprek met Excelsior-verdediger Sander Fischer, waarin hij ook uitgebreid terugblikt op de gehele voorbereiding op het nieuwe seizoen van de Kralingers.