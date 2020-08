Oliebollenkraameigenaar: 'Als we open gaan dansen de mensen zowat voor onze kraam'

Maanden mochten ook zij niets en plots was er een klein beetje positief nieuws. Oliebollenkramen mochten op 1 november pas weer open, maar dankzij Sonja Visser van de bekende kraam aan de Heemraadssingel in Rotterdam, mag dit nu een maand eerder. "Ik was met stomheid geslagen", zegt Sonja Visser over het positieve besluit van de gemeente.

Al in februari hebben Sonja en haar man Richard voor het laatst met een kraam op een evenement gestaan. Sindsdien zitten ze thuis. Ook toen er na een paar weken van de lockdown versoepelingen waren in Nederland, konden de kramen van de familie nergens staan. "De terrassen kregen meer ruimte, maar wij staan juist vaak op drukke plekken zoals markten of kermissen. Dit mag niet," vertelt Sonja.



Toch was ze benieuwd naar de mogelijkheden en besloot contact te zoeken met de gemeente. Het resultaat mag er zijn, de kramen kunnen eerder open, maar vanzelf ging het niet. "Ik heb werkelijk iedereen een mail gestuurd en gebeld. Het coronaloket, het ondernemersloket, de wethouder en zelfs de burgemeester. Na een tijdje kreeg ik een bericht dat het besproken werd en prompt kwam daar het goede nieuws."

Recepten verbeteren

Normaal staan Sonja en Richard in de zomer met een poffertjeskraam in Domburg en Zoutelande in Zeeland. Ook dat ging dit jaar niet door. "Die Duitsers zijn er gek op. Vooral op de 'apfelbol'!"

Richard vertelt hoe ze de laatste tijd zijn doorgekomen. "We zijn uren met de recepten bezig. Je zou misschien denken dat dit elk jaar hetzelfde is, maar er zijn altijd veranderingen."

"Nu zijn er bijvoorbeeld rozijnen die iets sappiger zijn, maar daar zit ook wat meer suiker in", gaat Richard verder. "Daar wordt de bol donkerder van dus moet je weer minder suiker in het beslag doen." Zo zijn de oliebollenkraameigenaren altijd druk bezig met hun eindproduct.

Door de overheidssteun van 1500 euro in de maand bleef hun kraam overeind. Maar echt vrolijk van deze tijd werd Richard niet, zegt hij lachend. "Ik moest van mijn vrouw weer gaan sporten. Ik werd vervelend thuis."

Schermen tussen klanten in de rij

Nu de kramen op 1 oktober open mogen, is het ineens nog maar anderhalve maand wachten. De kraameigenaren zijn alweer druk aan het voorbereiden. "Bij de visboer waar wij heen gaan, hebben ze op straat anderhalve meter afgeplakt. Ik denk dat wij ook zoiets gaan doen. Ook kijken we naar het mogelijk plaatsen van schermen tussen de mensen."

Maar er zijn ook dingen die meezitten voor de familie Visser. "We doen het meeste werk met ons gezin, dus we hoeven geen afstand te houden in de kraam. Van eventueel andere medewerkers kunnen we afstand houden." Verder zijn er al mondkapjes en handschoenen aangeschaft. "En we staan buiten, dat scheelt weer. We krijgen geen problemen met de ventilatie."

Sonja maakt zich geen zorgen over de inkomsten in oktober. "Het is natuurlijk afwachten, maar in november zijn mensen ook altijd verbaasd dat we er al zijn. En toch staan de mensen zowat dansend voor onze kraam zodra we opengaan."