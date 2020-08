Zwerfafval rapen: Ondanks 42 kilo afval heeft Ouddorp het schoonste strand

Dagenlang over het strand lopen en kilo’s met afval oprapen. Daan Strang doet het met zijn Beach Clean-Up Tour. Hij loopt van Den Helder naar Cadzand en dit weekend deed hij onze regio aan. "Het strand van Ouddorp is een van de schoonste die ik tot nu toe ben tegengekomen."

"Vanmorgen startten we met zestien mensen", vertelt hij zondag. Hoewel de actie zijn idee was, mag iedereen die wil een dag of een deel van de wandelroute met hem meelopen. "Zestien is wel het dubbele van wat ik had verwacht vandaag."

Jaren terug besloot Strang uit de sleur van het dagelijks leven te stappen, ander werk te gaan doen en meer buiten te zijn. Zo liep hij dagelijks over het strand met zijn hond. Toen besefte hij zich hoeveel afval daar rondzwerft. Om meer mensen bewust te maken van al dat vuil en de stranden op te ruimen, startte hij deze tocht.

Zondag liep hij van het noorden naar het zuiden van Ouddorp. "Dit was de laatste tocht door Zuid-Holland. Voor mijn gevoel het schoonste strand." Toch wist hij nog bijna 42 kilo afval van het strand te rapen. "Dat is ongeveer een maand aan huisvuil voor een persoon. Maar het is een van de laagste aantallen tot nu toe."

Schoonste strand

Hoeveel afval hij en zijn meelopers oprapen hangt af van hoe lang en met hoeveel mensen ze lopen. "Het minste tot nu toe was tijdens de eerste dag, 36 kilo." Of Den Helder dan ook gelijk het strand is met het minste afval, durft Strang niet te zeggen.

Hij denkt dat er bij Ouddorp minder afval ligt doordat de gemeente daar ook hun eigen beachcleaner heeft rondrijden. "En er komt hier minder oceaanplastic aandrijven door de windrichting."

Zondag was dag zestien van de drieëntwintig dagen dat hij over de stranden loopt. En nu al heeft hij veel voorbij zien komen. "In Noordwijk kreeg ik voor het eerst echt veel mensen die meeliepen en op Scheveningen viel me op hoeveel menselijk afval er wordt achtergelaten: peuken, sigaretten, tampons. Dat zie ik vaker bij grote badplaatsen."

Tweehonderd kilo

Op de Maasvlakte en bij strand De Kwade Hoek in Goedereede had hij ook eens een ander uitzicht. "Bij de Maasvlakte konden we ook nog een stuk door een natuurgebied lopen. Daar hebben we met een kleine groep zo’n tweehonderd kilo zwerfafval opgeruimd." Strang vertelt dat ze boeien, touw en autobanden vonden. "We hebben de raarste capriolen moeten uithalen om dat daar allemaal weg te krijgen." Een vuilnisbedrijf heeft hem hierbij uiteindelijk geholpen.

Het natuurgebied op Goedereede, was zes maanden afgesloten geweest toen Strang er doorheen liep. "Hier hebben we met 12 tot soms 26 mensen zo’n driehonderd kilo afval weggehaald." In tegenstelling tot op de Maasvlakte ging het hier niet om groot vuil, maar juist pluis. "Dat bestaat dan bijvoorbeeld uit visnetjes", legt hij uit. Om al dat afval daar weg te krijgen, had Strang drie pick-uptrucks nodig.

Door het zwerfafval op te ruimen voelt Strang zich nuttig. En het heeft nog meer voordelen. "Ik wandel veel en voel me fit. Dus naast dat het leuk is, is het ook nog eens goed voor mijn gezondheid."

Nog een week wandelt Strang. Via onder andere Renesse, Domburg en Zoutelande, eindigt hij zijn wandeltocht op 30 augustus in Cadzand.