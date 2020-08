Het weer van vandaag: wisselvallig

Vanochtend is het wisselend bewolkt en valt er verspreid over de regio een enkele bui. Vanmiddag blijft het vrijwel droog en is de zon geregeld te zien. De temperatuur komt uit op 20 graden.

Er staat een matige en aan zee matig tot vrij krachtige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en valt er een enkele bui. Het koelt af naar 14 graden en de wind gaat uit het zuiden waaien.

Morgen is het bewolkt met in de ochtend vanuit het zuidwesten perioden met regen. Pas eind van de dag wordt het droog en volgen opklaringen. Het wordt 21 graden. De zuidenwind wordt matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 4 tot 7.

Vooruitzichten

De laatste dagen van de zomervakantie verlopen wisselvallig met geregeld regen of buien en het is aan de koele kant. Op woensdag zorgt een actieve depressie boven de Noordzee voor onstuimig weer en veel wind en bestaat er kans op zware windstoten tussen 75 en 100 km/u met de zwaarste windstoten langs de kust. De reguliere wind kan langs de kust stormachtig worden, windkracht 8, en boven land krachtig of hard, windkracht 6 of 7.