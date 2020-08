Is dit de nieuwe Max Verstappen? Karttalent Lucas (14) uit Rhoon debuteert tijdens NK

Wie dit weekeinde op de kartbaan in Strijen was, heeft daar misschien wel de nieuwe Max Verstappen zien rijden. Tenminste, dat is wel de droom van de 14-jarige Lucas Jonker uit Rhoon; in de voetsporen treden van zijn grote held.

"Ik ben begonnen met karten in Game City Zoetermeer", legt Lucas uit. "Mijn vader zei dat het leuk was om een keer te proberen. Uiteindelijk vond ik het ook heel leuk." Hij gaat op les, blijkt talent te hebben en een passie is geboren. "Ik kreeg een kart, toen nog een 4-takt, en reed ik nog voor de leuk en nog geen kampioenschappen, zoals nu."

Het NK in Strijen is Lucas' eerste. Dan zullen de zenuwen wel door zijn lijf gieren? "Niet echt, want ik weet wat er gaat komen en ik weet dat ik best goed kan karten, dus ik ben niet super zenuwachtig. Vlak voor de start ben je altijd een klein beetje zenuwachtig, omdat je snel wilt vertrekken en hoopt dat alles goed gaat. Als je in de kart zit, ben je in het ritme van de kart en gaat het allemaal goed."

'Band scheef en kapot'

Helaas gaat de eerste wedstrijd niet als gepland. "Iemand raakte mij van achteren, waardoor een moer in mijn band los ging. Daardoor ging mijn band scheef en kapot ging. Ik moest stoppen, omdat ik de bochten niet meer kon halen."

Zijn monteur, vader Peter, bekijkt het van een afstandje. Een job die hij niet altijd even leuk vindt. "Het is hard werken en in een weekend als dit, waarin alles tegen zit, ben je aan het hollen en rennen."

Jonker senior is natuurlijk hartstikke trots op zijn zoon en de sport heeft, zo zegt hij, veel voordelen. "Het karten is een mooie leerschool voor het latere leven. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Daar leren die kinderen mee omgaan. Ik zie Lucas en zijn vriendjes echt een ontwikkeling doormaken."

Helaas heeft Lucas ook in zijn andere races weinig geluk. Hij crasht tijdens zijn tweede en tijdens de derde staat hij inmiddels zo ver achteraan dat het podium buiten zicht blijft. Hij wordt uiteindelijk dertiende.