FC Rijnmond: 'Feyenoord maakt een uitstekende indruk'

Jan Everse en Thomas Verhaar hebben met veel enthousiasme gekeken hoe Feyenoord afgelopen weekend won van Borussia Dortmund en FC Duisburg. In FC Rijnmond laten de mannen weten verrast te zijn. "Feyenoord speelde heel compact. Ze schakelden snel. In het verleden was de passing slordiger. Nu was de uitvoering goed. En Linssen en Diemers zijn prima aankopen", aldus Jan Everse.

De oud-speler van Feyenoord en voormalig trainer vervolgt: "Dortmund hoort bij de beste tien clubs in Europa en heeft een hele brede selectie. In tegenstelling tot Feyenoord kunnen zij makkelijk twee goede teams opstellen. Dan is het echt een uitstekend resultaat van Feyenoord. Ze hebben ook nauwelijks kansen weggeven."

Druk op de spits

Thomas Verhaar, aanvaller van Excelsior en sinds dit seizoen vaste analyticus van FC Rijnmond, zag een gretige Nicolai Jørgensen. "Het begon zorgwekkend te worden of hij wel of niet zou gaan spelen. Maar vooral die tweede goal was echt goed. Het zou mooi zijn als Bozenik de druk op Jørgensen opvoert, want ik heb het idee dat hij die druk wel kan gebruiken. Dat hij het idee heeft dat hij écht wat moet laten zien bij Feyenoord."

Voor Jan Everse is het geen discussie wie de eerste spits van Feyenoord moet worden. "Als ik mocht kiezen, koos ik voor Jørgensen. Ik vind Bozenik nog niet de spits van Feyenoord. Daar is hij te onrustig voor. Tegen Duisburg liep hij iedereen in de weg. Zijn aanname en combinaties zijn niet goed. Hij moet nog heel veel leren. Dan is het maar goed dat Van Persie zijn spitsentrainer is."

Geslaagd experiment Burger

Ook over het experiment met Wouter Burger als centrale verdediger waren de gasten in FC Rijnmond het eens. "Ik vond het goed", zegt Verhaar, die vorig jaar nog samen met Burger speelde bij Excelsior. "Ik had hem niet zo snel als verdediger ingeschat. Hij heeft ook hard gewerkt om fysiek sterker te worden. En dat heeft hij ook overal geroepen, haha. Als hij doorzet wordt het een serieuze optie voor Dick Advocaat."

Ook kwam de vraag naar voren of Feyenoord momenteel een titelkandidaat is. Verhaar en Everse verschillen van mening. "In de breedte is het niet goed genoeg", stelt Verhaar. "Als je realistisch kijkt naar de budgetten van Ajax en PSV komt Feyenoord te kort."

Everse wil het nog wel eens zien. "Vanaf het moment dat Dick kwam, haalde Feyenoord de meeste punten. Dus waarom zou het niet kunnen? Ajax maakte ook weer niet zo’n geweldige indruk. AZ won twee keer van hen. Als Feyenoord de selectie nog aan kan vullen met een paar goede spelers, zie ik niet in waarom ze kansloos voor de titel zouden zijn."

Gravenberch verrast

Sparta speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen NAC. Volgens Verhaar is zijn oude club nog niet klaar voor de competitie. "Dat hoeft ook nog niet. Ik vind het mooi om te zien hoe Danzell Gravenberch speelt. Die speelde vorig jaar nog bij Oss en Dordrecht. Van Stee en Fraser zien wat in hem en halen hem gewoon. Ook al vinden supporters het misschien niks. Dat pleit wel voor hen."

Everse stelt dat Sparta vorig jaar een beter elftal had. "Er zijn zes basisspelers weg. Kharchouch schoot ze er bij Telstar makkelijk in, maar is nog geblesseerd. Beugelsdijk is een prima speler voor Sparta. Maar verder hebben ze toch wel kwaliteit ingeleverd."

"Het geraamte van de ploeg is wel redelijk in tact gebleven", reageert Verhaar. "Auassar, Vriends, Rayhi, Smeets... Ze spelen vanuit gesloten organisatie en staan niet bekend om heel frivool voetbal. Hopelijk kunnen Thy en Kharchouch gaan scoren."

Bekijk FC Rijnmond bovenaan het bericht terug.