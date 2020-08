Jan Everse en Thomas Verhaar in FC Rijnmond

Oud-Feyenoorder Jan Everse is maandagmiddag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. Presentator Bart Nolles praat met Everse en analist Thomas Verhaar over het afgelopen voetbalweekend. De uitzending start rond 17:15 uur.

We zien beelden van de oefenwedstrijden van Feyenoord in Duisburg. De Rotterdammers versloegen Borussia Dortmund een MSV Duisburg en wonnen zo de Cup der Traditionen. De heren bespreken of deze zeges iets zeggen over hoe Feyenoord er momenteel voor staat.

Sparta oefende ook. Op het eigen Kasteel speelde de ploeg van Henk Fraser gelijk tegen NAC. Uiteraard zien we ook die beelden en bespreken we aan tafel of Sparta al klaar is voor de competitiestart op 13 september tegen Ajax.

Ook blikken we vooruit op de start van de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior trapt zaterdag de competitie af bij Jong PSV en FC Dordrecht krijgt zondag Go Ahead Eagles op bezoek.

De uitzending begint om 17:15 en wordt daarna ieder uur herhaald.