Nu echt: Vanaf eind oktober rechtstreeks van Rotterdam naar Londen met de trein

Het werd vanwege de coronacrisis uitgesteld, maar vanaf 26 oktober kan het eindelijk echt: rechtstreeks met de hogesnelheidstrein van Rotterdam Centraal naar Londen reizen. Eigenlijk had dat al vanaf mei moeten zijn.

"Door corona hebben we langer op de start moeten wachten, maar het aantal internationale reizigers zal geleidelijk weer toenemen", zegt Roger van Boxtel, president-directeur van NS. "Het is geweldig nieuws dat we reizigers tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk dan ook de keuze voor de duurzame trein kunnen bieden."

Quarantaine

Het is wel te hopen dat tegen die tijd de quarantaineregels zijn versoepeld, want voor Nederlanders die nu naar het Verenigd Koninkrijk reizen geldt een oranje reisadvies voor strikt noodzakelijk reizen. Bij aankomst moeten Nederlanders verplicht veertien dagen in thuisquarantaine.

NS biedt reizigers wel een soepelere annuleringsregeling. Kaartjes die geldig zijn tot 31 december kunnen tot twee weken voor vertrek kosteloos worden gewijzigd. De kaartverkoop start volgende week dinsdag 1 september, melden NS en Eurostar.