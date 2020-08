Gemeente kapt honderden risicovolle bomen in Kralingse Bos, maar niet op tijd voor zomerstorm

Ga komende woensdag niet het Kralingse Bos in. Dat is het advies van de gemeente Rotterdam. Het gaat de hele dag flink stormen en er staan in het Rotterdamse bos nogal wat zieke en dode bomen, 249 om precies te zijn, en die zijn mogelijk niet opgewassen tegen de harde wind. Het risico op vallende taken of omvallende bomen is groot.

De gemeente is maandagochtend begonnen met het rooien van meest risicovolle essen, maar het weghalen van alle zieke en dode bomen gaat niet lukken voordat de zomerstorm woensdag losbarst. "Het duurt toch wel twee tot drie weken voordat ze allemaal weg zijn", zegt Ronald Loch, adviseur Bomen van de gemeente Rotterdam.

Ronald en zijn team hebben de afgelopen tijd het hele bos onderzocht; op zoek naar bomen met dode takken of geen blad. Dat zijn namelijk tekenen dat de essen ziek of dood zijn en mogelijk op omvallen staan. Daaruit blijkt dat bijna 250 bomen zo snel mogelijk weg moeten.

Gevaarlijk werk

De werkzaamheden starten vandaag en daar komt heel wat bij kijken. "Elke keer moet je een fiets- of voetpad afzetten en soms ook de rijweg, de Prinses Beatrixlaan, maar wel zo dat er nog verkeer langs kan. Mensen moeten rekening houden met de werkzaamheden, want het is best gevaarlijk werk."

Zo gaan de mannen kriskras het hele bos door, want de meest risicovolle bomen moeten als eerste weggehaald worden. "We willen niet dat een grote kop of zelfs een hele boom om gaat vallen. In januari en februari gaan we onderhoudswerkzaamheden doen. Dan gaan we per vak kijken wat er gedund moet worden, om dat vak in stand te houden."

Honderden bomen binnen een paar weken kappen is veel. Toch hoeven mensen niet bang te zijn voor een kaal Kralingse Bos. Loch: "Als er één of twee essen weg zijn, valt dat niet echt op. Die andere bomen die er omheen staan, nemen die ruimte weer in die die es achterlaat. Dat is de natuur. In de natuur valt er ook een dode boom om. Alleen hier moeten we hem even helpen."