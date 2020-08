Nederlandse politie gaat raddraaiers Duisburg verhoren

De acht Nederlanders die zaterdag zijn aangehouden in de Duitse plaats Duisburg worden binnenkort door de Nederlandse politie verhoord. Ze worden onder meer verdacht van het verstoren van de openbare orde, openlijke geweldpleging en het afsteken van vuurwerk.

De acht maakten deel uit van een grote groep Nederlanders die in Duisburg was. Feyenoord nam daar deel aan een voetbaltoernooi met gastheer MSV Duisburg en Borussia Dortmund. In de binnenstad kwam het tot ongeregeldheden. De Nederlanders riepen daarbij 'Rotterdam, hooligans!'

Bij de schermutselingen raakten twee agenten lichtgewond. Ook twee omstanders moesten zich laten behandelen in een ziekenhuis.

De politie hield zestig Nederlanders aan. Het merendeel van de arrestanten moest Duisburg verlaten en mocht een dag lang niet meer in de stad in het Ruhrgebied komen. De groep van acht werd 's avonds vrijgelaten. De politie onderzoekt per persoon wat ze hebben misdaan.