Kunstenaars fleuren Dordtse brugpijlers op

Het festijn Meeting the Styles moest eigenlijk één weekend met publiek worden, maar door de coronaregels is het uitgesmeerd over meerdere weekends. Het werk is nu zo'n beetje op de helft en wat vooral opvalt zijn de enorme verschillen. "Maar dat is juist de bedoeling", zegt Sammy Schakel, een van de organisatoren.

"Het is een ontmoeting van stijlen. Kunstenaars uit allerlei landen bedenken samen een idee en werken dat gezamenlijk uit." Nikos uit Parijs is van het kunstenaarscollectief Loveletters. "Vandaag werk ik samen met een Italiaan, een Duitser en twee Nederlanders", zegt hij.

Hij benadrukt het belang van samenwerking. "Een baas hebben we niet nodig. We bedenken samen een compositie en bespreken dan wat we aan de zijkanten zetten, wie de bovenkant pakt en wie de onderkant. We werken de compositie samen uit. Soms symmetrisch, soms juist a-symmetrisch."

Schakel hoopt het evenement jaarlijks in Dordrecht te kunnen herhalen. "We krijgen zoveel positieve reacties. Dus als die corona voorbij is, zouden we het graag in een weekend willen doen. Of deze werken dan weer overgeschilderd worden? Tja, sommige zijn wel erg gaaf. Maar ja, zo gaat dat overal ter wereld."