Politie zoekt motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam scheuren

Op internet is een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe een stel motorrijders in elf minuten van Breda naar Rotterdam racen. Daarbij bereiken ze snelheden van bijna 220 km per uur. De politie is op zoek naar de snelheidsmaniakken.

Een van de motorrijders heeft de rit gefilmd met een bodycam. Te zien is dat hij af en toe tussen het verkeer door laveert en tussen parallel rijdende auto's door schiet.

Het is niet duidelijk wanneer het filmpje is gemaakt. Op Facebook geeft iemand aan dat hij de snelheidsduivel en zijn maten op vrijdagavond 21 augustus heeft gezien. "Heb zelfs het idee dat ik mezelf in een frame zie rijden", laat hij weten.

"Ze houden wel van opschieten of zijn ze levensmoe?", vraagt een andere Facebooker zich af.

"Dit is van Breda naar Rotterdam", reageert een ander. "Nu de andere kant op en met 200 door de bulten in het wegdek ter hoogte van Rijsoord en Hendrik-Ido-Ambacht als je lef hebt."