Feyenoord haalt Portugese middenvelder binnen voor Onder 21

Silva is voorlopig gehaald voor het Onder 21-team van Feyenoord. "Hij is iemand die in de as van het veld voor rust en controle moet zorgen. Nu nog in Onder 21, maar op termijn hopen we natuurlijk dat hij door kan stromen naar Feyenoord 1", meldt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, in het persbericht.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen trainde en speelde Silva al mee bij Feyenoord Onder 21. Hij is ook jeugdinternational van Portugal.