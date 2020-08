Rotterdamse zwemsters bedwingen IJsselmeer, nu lonkt de Turkse Bosporus

De vrouwen wisten het IJsselmeer in zeven uur en één minuut te bedwingen. Ze zwommen de 21 kilometer in estafettevorm. "Gelukkig hadden we wind mee", zegt Emmy van Thiel, een van de deelnemers. "In het begin ga je vechten tegen de golven. Maar op een gegeven moment ontdek je dat je er met een wat langere slag als het ware op kunt meeliften."

Het idee voor de tocht kwam van Linda Goderie. "Het stond al een tijdje op mijn lijstje", vertelt ze. "Maar het is een lang eind in je eentje. En ik vond het ook wel leuk om er een sociale happening van te maken. Dus eind vorig jaar heb ik meiden gevraagd die bij mij op de club (Blue Marlins - red.) trainen. Iedereen zei meteen: ja, hartstikke leuk, gaan we doen! Zo is het gekomen."

Zwembadmeisje

Door de uitbraak van het coronavirus zat trainen in een zwembad er vanaf maart niet meer in. Linda: "De zwembaden gingen dicht. Dus toen ben ik naar buiten gegaan. De eerste keer was het water 9 graden."



Emmy: "Ik ben echt een 'zwembadmeisje' en was niet zo gek als Linda. 9 graden, dat trek ik niet! Maar Linda heeft me aangemoedigd om toch ook vrij snel naar buiten te gaan. Ik vond het verrassend leuk."

Met het IJsselmeer nog in de benen heeft Linda alweer een nieuw project op het oog. "Ik wil graag van Azië naar Europa zwemmen. Kijken of het lukt om de Bosporus te doen, de meest iconische zwemtocht voor open waterzwemmers."