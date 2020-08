Blijdorpse leeuw Aapel naar de eeuwige jachtvelden

Blijdorp heeft leeuw Aapel laten inslapen. Volgens de dierenarts en verzorgers was zijn gezondheid zo slecht dat er geen dierwaardig bestaan meer mogelijk was.

Aapel kwam in 2014 vanuit Singapore naar Rotterdam. Volgens Blijdorp was het vanaf het begin al tobben met de gezondheid van de Aziatische leeuw. "Hij is diverse malen onderzocht en onder behandeling geweest", laat de dierentuin weten. "Ondanks het uitgebreide onderzoek waarbij ook MRI- en CT-scans werden gemaakt, kon geen duidelijke oorzaak worden gevonden.

Bij perioden knapte Aapel weer redelijk op, maar zijn conditie bleef wankel. Na een val achterover, ongeveer een maand geleden, ging zijn gezondheid snel achteruit zonder uitzicht op herstel."

Aapel is bijna elf jaar geworden. Hij heeft in Blijdorp drie welpen verwekt: Asha, Reena en Mette. "De drie welpen zijn belangrijk voor de genetische variatie in het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze bedreigde diersoort", zegt Blijdorp. "In het wild komen nog slechts zo’n zeshonderd Aziatische leeuwen voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Diergaarde Blijdorp is de enige Nederlandse dierentuin waar Aziatische leeuwen zijn te bewonderen."



Aapels lichaam is voor uitgebreid wetenschappelijk onderzoek ter beschikking gesteld aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.