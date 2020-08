Thuiswerken? Doe als de Zweden en neem een digitale 'fika'

Fika? Dat is het moment waarop de Zweden pauze nemen. Niet zomaar eventjes zelf, maar op een vast tijdstip met het hele bedrijf. Om tien uur 's morgens bijvoorbeeld.

Bij een kop koffie of thee met iets lekkers wordt er veel gepraat. En dan vooral niet over targets en deadlines.

Productiever en creatiever

Volgens Mioch is het belangrijk om zo'n 'fika' ook in te voeren als je alleen online met elkaar communiceert en vergadert. "Als we vanuit huis werken, gaat het al snel heel efficiënt. We bellen even en bespreken meteen waar we het over willen hebben. Terwijl het juist zo belangrijk is om even te vragen hoe de vakantie was of wat iemand in het weekend gaat doen."

"Het is ook productief", vervolgt Mioch. "Want collega's die beter met elkaar communiceren en samenwerken zijn productiever en een stuk creatiever."

Nieuwe collega's leren kennen? Dat is in coronatijd extra lastig, zegt Mioch. Toch zijn er leuke manieren om het ijs te breken. Een digitale borrel bijvoorbeeld. "Ik ken iemand die aan iedereen van een nieuw team had gevraagd wat zijn of haar lievelingsdrankje was. Elk teamlid kreeg dat drankje daarna thuisgestuurd. Met een snack erbij. Online is er toen een quiz gespeeld, waarbij mensen moesten raden wie bij welk drankje hoorde. Zoiets werkt heel verbindend."

"Blijf elkaar ook vooral opzoeken in het echt", besluit Mioch. "Ga eens lunchen met collega's of koffiedrinken. Of begin een WhatsApp-groepje over een gezamenlijke interesse. Ik heb dat ook: een boekenclubje."