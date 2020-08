Reizigers uit Ibiza terug op Rotterdam Airport: ze kunnen beter Nederland code oranje geven

"Iedereen hield afstand, iedereen netjes mondkapjes op, iedereen desinfecteerde zijn handen netjes. Ik denk dat ze het beter andersom kunnen doen, dat ze Nederland op oranje zetten," zegt één van de net teruggekomen reizigers.

Thuisquarantaine

Steeds meer gebieden in Europa krijgen het reisadvies oranje, vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. Voor onder meer Ibiza en Mallorca geldt dat al ruim een week; vanaf maandag op dinsdag middernacht komen daar weer meer bestemmingen bij: heel Spanje wordt oranje verklaard en een aantal extra regio's in Frankrijk.

Het advies is om daar alleen heen te reizen als dat echt noodzakelijk is en om bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

"Dat wordt verwacht, maar ik vind dat het heel erg overdreven wordt. Maar we gaan er wel aan meedoen," zegt de één. Een ander: "Ik heb het al doorgegeven aan mijn werk. Ik ga morgen meteen ook een test laten doen."

Studenten

Dat het op Ibiza en Mallorca misschien wel veiliger is dan in Nederland, is de mening van de meeste reizigers. "Wij wonen in Kralingen en ik denk dat ik met de studenten daar meer kans heb om besmet te raken", lacht een Rotterdamse die maar liefst zes weken op het eiland verbleef.