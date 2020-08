Het weer van vandaag: geruime tijd regen

Vandaag is het bewolkt en vanochtend gaat het vanuit het zuidwesten geruime tijd regenen. Pas eind van de middag wordt het droger. Het wordt zo'n 20 graden. De zuidenwind neemt vanmiddag toe tot matig of vrij krachtig en aan zee tot krachtig of hard, windkracht 4 tot 7.

Vanavond en vannacht neemt de zuidwestenwind fors in kracht toe en wordt krachtig of hard en aan zee stormachtig, windkracht 6 tot 8. Mogelijk komt er langs de kust enige tijd een storm te staan, windkracht 9. Ook bestaat er kans op zware windstoten tussen 75 km/u in het oosten van de regio en 100 km/u langs de kust. De temperatuur komt niet lager dan 17 graden en valt er nog een enkele bui.

Morgenochtend is het nog onstuimig met kans op zware windstoten. In de loop van de middag neemt de westenwind in kracht af. In de avond staat er nog een matige en aan zee vrij krachtige westen- tot noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Verder is er weinig zon en valt er een enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden.



Vooruitzichten

Het blijft tot in het weekend wisselvallig in het Rijnmondgebied met vooral vanaf vrijdag geregeld buien. De temperatuur gaat in het weekend omlaag van 20 naar een koele 18 graden.