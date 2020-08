Ondanks code oranje toch naar Spanje: 'En ik ga echt niet de volle tien dagen in quarantaine'

Dennis woont in Malaga: 'Het is een groot politiek spel'

Hij staat voor Rotterdam The Hague Airport, ruim een uur voor vertrek. De bestemming van Tom laat zich makkelijk raden, want hij heeft een trui aan met groot de tekst 'Marbella-homies'. "Ja ik ga even een paar dagen richting Spanje", zegt hij met een glimlach.

Tom heeft niet getwijfeld over zijn korte vakantie. "Ik heb nog even uitgezocht hoe het precies zit met de verzekering", legt hij uit. "Alleen als je corona krijgt is het voor eigen rekening."

Het gebied waar hij naartoe gaat is in de eerste golf ook niet hard getroffen, beweert Tom. "Het was vooral in het noorden van Spanje. Het valt reuze mee."

Dat zijn vakantie niet hetzelfde zal zijn, merkte Tom al een paar weken geleden, toen hij ook al in het gebied was. "De clubs zijn dicht", vertelt hij. "Maar je kan nog wel naar een restaurant of 's avonds een drankje doen. Wij vermaken ons wel daar."

Enige

Volgens Tom is Nederland een van de weinige landen die voor Spanje het reisadvies heeft verscherpt. Dat klopt overigens niet, want tal van landen om ons heen hebben Spanje in zijn geheel al op code oranje staan of hebben vakanties in dat land zelfs verboden (zoals België en het Verenigd Koninkrijk).

"Maar toch is het veiliger dan hier", zegt Tom. "Iedereen weet daar wat de regels zijn, dat weet hier niet iedereen. Iedereen moet een mondkapje op. Het is veel beter daar."

Bij terugkomst gaat Tom ook niet in verplichte quarantaine. "Ik laat me testen en tot de uitslag binnen is blijf ik wel thuis."

Ook de werkgever van Tom is op de hoogte van zijn vakantie. "Ik moest het zelf maar uitzoeken, kreeg ik te horen."

Terug naar huis

Dennis gaat 'terug naar huis', zegt hij. Hij woont al sinds 1984 in Malaga en zou, naar eigen zeggen, 'nooit meer terug willen'. "Maar mijn vader was jarig en daarom was ik even terug."

Hij heeft maar weinig begrip voor de aanscherping van het reisadvies. "Het is een politiek spelletje", moppert hij hardop. "Want wie heeft nu bepaald dat er code oranje wordt afgekondigd? Een of andere pipo bij het RIVM. Wie is daar de dupe van? De middenstand in Spanje. We zaten al aan de economische afgrond, maar dit maakt het allemaal erger. Dat zorgt weer voor werkloosheid en criminaliteit."

Ook over de manier waarop er in Nederland met de coronadreiging wordt omgegaan, kan rekenen op weinig goedkeuring van Dennis. "Dan kom je hier aan en dan mag je rij voor rij uit het vliegtuig komen, maar word je buiten het vliegveld met z'n allen in een bus gepropt. Zo bovenop elkaar. Dan is de logica toch weg."