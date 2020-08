Politie over neergeschoten meisje (7): 'Lijkt geen sprake van opzet'

Het meisje (7) dat maandagavond een schotwond opliep in een huis aan de Diepenbrockstraat in Vlaardingen, is waarschijnlijk niet bewust neergeschoten. "Het lijkt er niet op dat er sprake is van opzet", zegt een woordvoerder van de politie. De vader van het meisje zit vast voor vuurwapenbezit.

Buren zeiden maandagavond al dat het meisje zat te spelen met het vuurwapen, toen het afging. Ze is met een schotwond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze er nu aan toe is, is niet duidelijk. Ze is wel aanspreekbaar.



De politie onderzoekt wat er in de Vlaardingse woning is gebeurd. Het is niet bekend of er, naast het slachtoffer en de vader, nog meer mensen in de woning aanwezig waren.