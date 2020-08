Toch een kermis in 's-Gravendeel: 'Laten zien dat het gewoon kan'

's-Gravendeel viert deze week toch feest in het dorp. Vanwege het coronavirus mogen kermissen tot 1 november in West- en Midden-Brabant niet doorgaan. Hoewel 's-Gravendeel vlakbij deze gebieden ligt, kan hier wél een bezoekje aan de kermis worden gebracht.

De traditionele feestweek in het Seuterdorp gaat daarmee gewoon door. Kermisexploitant Ronald Smit uit 's-Gravendeel is daar blij mee. "Als je elk jaar op dezelfde kermis komt, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden", legt Smit uit. Hij staat al jaren op de kermis in zijn dorp. "Met de extra regels moeten we ons aanpassen. Maar we laten hiermee zien dat een kermis gewoon kan en dat het veilig is."

Toch maakt Smit zich zorgen. Het is voor hem 'hoe dan ook een verloren jaar'. Zeker op financieel gebied. De kermis van 's-Gravendeel is pas zijn vierde van het seizoen, terwijl Smit normaal gesproken op meer dan twintig kermissen zit. Volgende week zou hij met zijn entourage in Almelo staan, maar dat is nog onzeker. "Als we niet mogen staan, dan gaan we weer richting huis. Dan is het klaar voor de rest van het seizoen", zucht Smit.

'Er kan toch veel leuks georganiseerd worden'

Ook in het aanbod is er wat veranderd op de kermis. Zo zijn de botsauto's eruit gehaald. "Het aanbod is divers, maar niet spectaculair", zegt Smit.

Paul Boogaard, wethouder in gemeente Hoeksche Waard, vindt het belangrijk dat er toch een kermis wordt geëxploiteerd in de feestweek. "Deze ondernemers gaan straks laten zien dat er, ondanks dat er regels zijn, heel veel leuks georganiseerd kan worden", legt hij uit. "Dat is goed voor de ondernemers, maar ook voor de jongste jeugd van 's-Gravendeel."