Museumdirecteur: 'Rotterdam zonder stedelijk museum? Daar moet je toch niet aan denken!'

Het advies voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur sloeg in juni in als een bom bij Museum Rotterdam. "Als ik het advies goed lees, komt het er op neer dat we alleen nog maar geld krijgen voor het beheer en behoud van de collectie", legt Van der Laar uit. "Maar als het advies wordt overgenomen is er straks dus geen expositieruimte meer over de geschiedenis van de stad. Dat komt voor ons het hardst aan."



Museum Rottedam verhuisde onlangs naar het Timmerhuis. Dat is geen ideale plek, geeft Van der Laar ook toe. "Maar er ligt al een tijd een prachtig masterplan klaar voor een nieuw gemeentelijk museum. Maar we wachten nog altijd op een reactie. We zijn het dus met de RRKC eens dat er een goed nieuw museum moet komen, maar de conclusie die zij eraan verbinden, sluit dan die tent maar in de hoop dat het straks beter wordt, daar loop je echt een groot risico mee."

Actie

In de weken na het advies stroomden de steunbetuigingen voor het Rotterdamse museum binnen. "Allemaal van professionals, mensen die het kunnen weten. De directeur van het Stedelijk Museum van Berlijn heeft zelfs een brief naar wethouder Kasmi geschreven, waarin hij zegt hoe goed het nieuwe plan is."

Een online petitie tegen de sluiting van Museum Rotterdam is nu al 8400 keer ondertekend. "Dan hebben we ook nog een paar duizend handtekeningen die in het museum zélf zijn gezet."

"Om te laten zien wat Rotterdam gaat missen, hebben we vanaf zaterdag 5 september een hele reeks lezingen en prestaties", zegt Van der Laar.

Afwachten

Achter de schermen is Van der Laar ook druk bezig met het lobby'en om het museum open te houden. Maar het zal nog maanden duren voordat er echt iets duidelijk is.

In de komende weken buigt cultuurwethouder Kasmi zich over het advies. Dan komt er een voorstel dat moet worden beoordeeld door de gemeenteraad. Die mogen ook nog voorstellen doen. Tijdens de begrotingsbehandeling wordt een eventuele bezuiniging definitief.

"Dat is ook het vervelende", gaat Van der Laar verder. "We krijgen in juni dat advies. Dan duurt het nog een half jaar voordat we zekerheid hebben. Dat is wel heel erg zwaar voor ons personeel."